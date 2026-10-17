Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol

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Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol

Dentro de unos 5 mil millones de años, el Sol se convertirá en una gigante roja y, posteriormente, en una enana blanca. Según un nuevo estudio, este proceso desestabilizará las órbitas de los planetas del sistema solar, provocando que algunos de ellos sean expulsados del sistema. Así lo informó Naked Science basándose en una investigación publicada en la revista The Astrophysical Journal Letters .

Según los cálculos de los científicos, cuando el Sol se convierta en una gigante roja, sus capas externas podrían alcanzar la órbita actual de la Tierra. Sin embargo, el destino exacto de la Tierra sigue siendo incierto: el planeta podría desplazarse a una órbita más lejana o acercarse a la estrella debido a la interacción con su atmósfera.

Luego, el Sol perderá sus capas externas y se convertirá en una enana blanca. En este nuevo estudio, los investigadores tuvieron en cuenta que su masa disminuye no de manera uniforme, sino a través de pulsaciones periódicas. Estos cambios afectan las órbitas planetarias y, con el tiempo, pueden romper la estabilidad de todo el sistema.

Los resultados del modelado indican que, en los 3 mil millones de años posteriores a que el Sol se convierta en una enana blanca, la estabilidad orbital se rompió en el 96 % de los sistemas planetarios modelados. En el 40 % de los casos, la inestabilidad comenzó incluso durante la fase de gigante roja.

Esto no significa necesariamente que todos los planetas desaparecerán. En algunos escenarios, las órbitas de Urano y Neptuno podrían intercambiarse, mientras que otros planetas podrían ser expulsados de sus órbitas. No se descarta que algunos sistemas mantengan su estabilidad durante mucho tiempo.

Los autores del estudio estiman la vida útil promedio de sistemas similares al nuestro en modelos realistas en unos mil millones de años. En cálculos idealizados donde la masa del Sol disminuye uniformemente, este periodo alcanzaba un quintillón de años. Sin embargo, tal escenario no refleja la evolución real de la estrella.

Los científicos señalan que estos nuevos resultados no responden a todas las preguntas sobre el futuro del sistema solar. El descubrimiento de planetas alrededor de enanas blancas e incluso estrellas de neutrones demuestra la necesidad de estudiar más a fondo cómo sobreviven tras la evolución estelar.

SolGigante rojaEnana blancaAstrophysical Journal LettersAstronomía
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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