Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?

·11·Mundo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?

En Shantou, China, un complejo residencial abandonado se está convirtiendo con el tiempo en una enorme selva verde. Los edificios invadidos por la vegetación y las calles descuidadas recuerdan a un mundo abandonado por los humanos donde la naturaleza reina. Este paisaje evoca la atmósfera postapocalíptica de la famosa serie «The Last of Us».

Según los informes, en la década de 2010 se planeó construir un complejo residencial de lujo con vistas al mar en esta zona. Sin embargo, debido a problemas financieros, el proyecto no se completó y los edificios quedaron abandonados.

Casi 15 años después, la naturaleza ha tomado gradualmente el control de la zona. Árboles y otras plantas han crecido entre los edificios, en los balcones y a lo largo de las calles, convirtiendo las estructuras de hormigón en un paisaje verde.

La zona, donde alguna vez se planeó construir residencias de lujo, hoy tiene la apariencia de una ciudad fantasma. Este paisaje muestra cómo la naturaleza puede cambiar el entorno con el paso del tiempo cuando los planes humanos no se materializan.

ShantouChinaThe Last of UsUrbanismoAbandono
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Nadie lo supo: Nikolái se fue al ejército — El presidente revela el secreto sobre su hijo menorNadie lo supo: Nikolái se fue al ejército — El presidente revela el secreto sobre su hijo menor11 septiembre 20:30Trump dice estar listo para una nueva reunión con Putin: ¿Por qué Miami está en duda?Trump dice estar listo para una nueva reunión con Putin: ¿Por qué Miami está en duda?23 septiembre 09:48El Everest se convierte en un vertedero: el triste panorama en el pico más alto del mundoEl Everest se convierte en un vertedero: el triste panorama en el pico más alto del mundo13 septiembre 23:32Roban la casa de una bloguera que exhibía su riqueza en InternetRoban la casa de una bloguera que exhibía su riqueza en Internet8 octubre 10:29Dos mujeres encuentran 86.000 euros en efectivo dentro de un mueble abandonado: ¿cómo se repartió la fortuna?Dos mujeres encuentran 86.000 euros en efectivo dentro de un mueble abandonado: ¿cómo se repartió la fortuna?15 agosto 17:37La vida del empresario estadounidense que compró una ciudad entera y lleva 6 años viviendo soloLa vida del empresario estadounidense que compró una ciudad entera y lleva 6 años viviendo solo16 agosto 17:48
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa