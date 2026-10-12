Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?

En Shantou, China, un complejo residencial abandonado se está convirtiendo con el tiempo en una enorme selva verde. Los edificios invadidos por la vegetación y las calles descuidadas recuerdan a un mundo abandonado por los humanos donde la naturaleza reina. Este paisaje evoca la atmósfera postapocalíptica de la famosa serie «The Last of Us».

Según los informes, en la década de 2010 se planeó construir un complejo residencial de lujo con vistas al mar en esta zona. Sin embargo, debido a problemas financieros, el proyecto no se completó y los edificios quedaron abandonados.

Casi 15 años después, la naturaleza ha tomado gradualmente el control de la zona. Árboles y otras plantas han crecido entre los edificios, en los balcones y a lo largo de las calles, convirtiendo las estructuras de hormigón en un paisaje verde.

La zona, donde alguna vez se planeó construir residencias de lujo, hoy tiene la apariencia de una ciudad fantasma. Este paisaje muestra cómo la naturaleza puede cambiar el entorno con el paso del tiempo cuando los planes humanos no se materializan.