No se registrarán tormentas magnéticas en la Tierra durante una semana

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No se registrarán tormentas magnéticas en la Tierra durante una semana

Los especialistas del Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia de Ciencias de Rusia anunciaron que la situación geomagnética será estable durante los próximos siete días. Esta noticia es de gran importancia para las personas meteorosensibles y los usuarios de tecnologías modernas, ya que indica que no se producirán tormentas magnéticas en la Tierra durante la próxima semana. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los expertos señalan que el pronóstico geomagnético elaborado para esta semana tiene un estatus completamente «verde». Esto significa que no se esperan fluctuaciones graves en la magnetosfera de nuestro planeta ni cambios negativos que afecten la salud humana. No obstante, los científicos continúan monitoreando de cerca los procesos en la superficie del Sol.

Actividad solar y situación espacial

Según ixbt.com, actualmente se han registrado en el disco solar varias prominencias grandes —enormes nubes de hidrógeno frío retenidas por fuertes campos magnéticos en la superficie de la estrella—. Estas estructuras gigantescas pueden ser expulsadas al espacio con el tiempo, pero según las estimaciones actuales, incluso si ocurriera tal evento, es muy probable que su trayectoria evite la Tierra y otros planetas, dirigiéndose hacia los polos del Sol.

Asimismo, las regiones activas en la superficie del Sol conservan una cierta reserva de energía y son capaces de provocar erupciones de clase M de potencia moderada. Sin embargo, tranquiliza a los especialistas el hecho de que actualmente no se observen indicios de la formación de eyecciones masivas que afecten a la Tierra.

Factores que provocan fluctuaciones

Los científicos tampoco registran agujeros coronales, que habitualmente sirven como fuente de flujos de viento solar rápido. Todos estos factores garantizan la estabilidad del clima espacial y prometen una semana tranquila para los habitantes de nuestro planeta.

Esta estabilidad también tendrá un impacto positivo en el funcionamiento ininterrumpido y seguro de los sistemas de comunicación, los dispositivos de navegación y las redes energéticas. Los especialistas continúan monitoreando constantemente los cambios solares.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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