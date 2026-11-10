El asombroso parecido de una pareja china los hace pasar por gemelos

Una joven pareja que vive en la provincia china de Guangdong se ha vuelto famosa en las redes sociales debido a su increíble parecido físico. Muchos creen que no son marido y mujer, sino gemelos separados hace mucho tiempo.

Liang Sayyu y He Xiansheng, de unos veinte años, dirigen una tienda de plantas medicinales en Dongguan, provincia de Guangdong. Aunque ambos provienen de familias dedicadas a la medicina tradicional, al principio tuvieron dificultades para hacer crecer su negocio.

La situación cambió cuando empezaron a crear vídeos promocionales en Douyin, el equivalente chino de TikTok. Al notar su gran parecido, Liang decidió aprovecharlo para la publicidad. Convenció a su marido para grabar vídeos humorísticos vistiendo la misma ropa. Hoy en día, estos vídeos son la principal herramienta de marketing de la tienda.

«Cuando nos conocimos, no pensé que nos parecíamos. Solo después de vivir juntos un par de años empecé a notar esta similitud. En los últimos dos años, estamos casi siempre juntos: trabajamos, comemos y descansamos juntos. Quizás por eso nos parecemos cada vez más», dice Liang.

He, de naturaleza reservada, al principio no estaba muy interesado en participar en los vídeos de su esposa. Sin embargo, más tarde aceptó la idea. Incluso participó en vídeos vistiendo ropa de mujer para mostrar su parecido de una manera aún más divertida.

Poco después, los vídeos de la pareja se hicieron virales y el número de seguidores en su página comenzó a crecer. Algunos usuarios están más interesados en ver los nuevos vídeos de la pareja idéntica que en la tienda misma.

Recientemente, el sorprendente parecido de la pareja ha sido objeto de un debate aún mayor en las redes sociales chinas. Muchos han especulado que no son un matrimonio, sino que podrían ser gemelos idénticos.

«¿Por qué no se hacen una prueba de ADN? ¿Quizás son realmente hermanos separados hace mucho tiempo?», escribió uno de los usuarios.

Otra persona comentó: «No solo se parecen, son como dos copias de la misma persona. Incluso los pliegues bajo la barbilla son iguales».

De esta manera, la pareja china que comenzó a hacer vídeos para promocionar su negocio sigue hoy en el centro de atención de los internautas, no solo por su tienda, sino también por su asombroso parecido.