Duelo Cannavaro vs Karpin: todos los detalles antes del partido Uzbekistán-Rusia

El estadio central Pakhtakor de Taskent es el escenario de un choque entre dos selecciones nacionales ambiciosas de Asia y Europa. La selección de Uzbekistán, dirigida por Fabio Cannavaro, recibe a la Rusia de Valery Karpin. Si el primer partido disputado en la capital hace cuatro años terminó sin goles (0-0), este encuentro se desarrolla bajo un contexto de renovaciones, cambios tácticos serios e intrigas estadísticas.

Cambios importantes en las plantillas: ¿quién está y quién falta?

La selección rusa llega a Taskent con varias bajas. El centrocampista del Mónaco, Aleksandr Golovin, quedó fuera de la convocatoria tras lesionarse un músculo de la pierna en un partido de la liga francesa. Asimismo, los máximos goleadores de la RPL, Maksim Glushenkov (diferencias relacionales) y Aleksandr Sobolev (por motivos de salud) no fueron incluidos en la lista ampliada de Karpin. A pesar de ello, el portero del PSG Matvey Safonov, el jugador del Galatasaray Aleksey Batrakov y la estrella de la MLS Aleksey Miranchuk han llegado a Taskent con el equipo.