Duelo Cannavaro vs Karpin: todos los detalles antes del partido Uzbekistán-Rusia
El estadio central Pakhtakor de Taskent es el escenario de un choque entre dos selecciones nacionales ambiciosas de Asia y Europa. La selección de Uzbekistán, dirigida por Fabio Cannavaro, recibe a la Rusia de Valery Karpin. Si el primer partido disputado en la capital hace cuatro años terminó sin goles (0-0), este encuentro se desarrolla bajo un contexto de renovaciones, cambios tácticos serios e intrigas estadísticas.
Cambios importantes en las plantillas: ¿quién está y quién falta?
La selección rusa llega a Taskent con varias bajas. El centrocampista del Mónaco, Aleksandr Golovin, quedó fuera de la convocatoria tras lesionarse un músculo de la pierna en un partido de la liga francesa. Asimismo, los máximos goleadores de la RPL, Maksim Glushenkov (diferencias relacionales) y Aleksandr Sobolev (por motivos de salud) no fueron incluidos en la lista ampliada de Karpin. A pesar de ello, el portero del PSG Matvey Safonov, el jugador del Galatasaray Aleksey Batrakov y la estrella de la MLS Aleksey Miranchuk han llegado a Taskent con el equipo.
En la selección de Uzbekistán, un pilar de la defensa, miembro del Manchester City, Abdukodir Khusanov, se perderá el encuentro por lesión. Sin embargo, hay buenas noticias para los aficionados: el capitán Eldor Shomurodov, cuya llegada se retrasó por motivos familiares, se unió al equipo a tiempo. Se espera que Abbosbek Fayzullayev, del Istanbul Basaksehir, desempeñe un papel clave en el ataque contra jugadores rusos a los que conoce muy bien.
Estado de los equipos y estadísticas
Selección de Uzbekistán
Selección de Rusia
Entrenador
Fabio Cannavaro (Italia)
Valery Karpin (Rusia)
Bajas principales
Abdukodir Khusanov (Manchester City, lesión)
Aleksandr Golovin (Mónaco), Sobolev, Glushenkov
Estrellas principales
Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev
Matvey Safonov (PSG), Aleksey Miranchuk, Batrakov
Serie local/visitante
Invicto en casa durante 17 partidos consecutivos
Solo una derrota fuera de casa en 2026 (0-1 ante Egipto)
Contra equipos asiáticos
Victorias en casa contra Irán (3-1) y Siria (4-1)
Invicto ante Asia desde su exclusión (8 victorias, 5 empates)
Estado en 2026
Debutante en fase final de Copa del Mundo
8 partidos: 5 victorias, 2 empates, 1 derrota
«La selección de Rusia lleva exactamente 10 años sin perder ante representantes asiáticos (desde el partido contra Catar en noviembre de 2016). En Taskent, el equipo de Cannavaro lleva 17 partidos sin perder en casa».
Cifras clave y un «espectáculo goleador» poco probable según los expertos
Hay varios hechos estadísticos decisivos antes del partido:
Uzbekistán sufrió su última derrota en casa el 20 de junio de 2023 contra Irán (0-1); desde entonces, no ha cedido puntos en el Pakhtakor.
El máximo goleador de Rusia en 2026 es Lechi Sadulaev (4 goles). En su último partido en Kazán, el equipo de Karpin empató 3-3 contra una inexperta selección de Nigeria.
La selección de Uzbekistán derrotó por última vez a un representante europeo el 16 de noviembre de 2022 (2-0 ante Kazajistán).
Según los especialistas, aunque el aplazamiento de la Copa Asiática a diciembre de 2027 ha cambiado los planes estratégicos, este partido es una cuestión de principios para ambos. Los expertos prevén un encuentro cauteloso en Taskent debido a las bajas, sin esperar un aburrido 0-0 como en 2022.
¿Crees que los «Lobos Blancos» podrán prolongar su racha de 17 partidos invictos en casa y poner fin a la tradición de 10 años de Rusia? ¡Deja tu pronóstico en los comentarios!
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