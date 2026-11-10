Un hombre ruso regresa a casa después de tres años y se lleva una sorpresa

Un hombre que vive en la ciudad rusa de Vorkutá olvidó cerrar una de las ventanas de su apartamento antes de irse a trabajar a otra región. Al regresar a casa tres años después, se encontró con una escena inesperada: su vivienda se había convertido en un refugio de palomas, con el suelo y los muebles cubiertos de excrementos y plumas de aves.

El hombre de mediana edad publicó en redes sociales un video que muestra el lamentable estado de su apartamento. En él se puede ver a decenas de palomas posadas tranquilamente sobre los muebles, mientras que en el suelo se ha acumulado una gruesa capa de excrementos y plumas.

Según informa el periódico «Komsomólskaya Pravda», el hombre se fue a trabajar a Siberia hace tres años, pero olvidó que había dejado una de las ventanas abierta. Esto permitió que las palomas locales se instalaran cómodamente en el hogar. Como resultado, el apartamento se convirtió en un verdadero paraíso para las palomas.

En el video se puede escuchar al dueño expresar su asombro y descontento:

«Me fui de Vorkutá hace tres años. Al volver, ¡este lugar se ha convertido en el Dubái de las palomas! Hay nidos, plumas y tanta suciedad que se podría hacer un suelo nuevo con ella. Me miran como si fuera un inquilino que no ha pagado el alquiler. Ya no soy el dueño de esta casa, soy un intruso en el reino de las palomas», comenta.

El video que muestra el desastroso estado del apartamento se volvió viral en las redes sociales rusas, provocando numerosos comentarios humorísticos. Sin embargo, para el propietario, la situación no tiene nada de graciosa. Los expertos estiman que se necesitarán entre 1,5 y 2 millones de rublos para renovar completamente la habitación y reemplazar todos los muebles. Esta suma equivale casi al valor de mercado actual del apartamento.

Además, es necesario realizar trabajos sanitarios para que la vivienda vuelva a ser habitable. Las palomas pueden transmitir diversas enfermedades como la gripe aviar y la ornitosis. Por ello, los suelos y paredes deben ser tratados con productos químicos especiales para eliminar por completo los microorganismos dañinos.

Un usuario de redes sociales escribió: «Saldría más barato comprar uno nuevo». Otra persona bromeó diciendo que las palomas al menos le dejaron el desayuno al dueño, ya que habían puesto huevos en el apartamento.

De esta manera, el hombre que regresó de un viaje de tres años encontró su casa irreconocible. Ahora se enfrenta a grandes gastos de reparación y a la tarea de convertir nuevamente su apartamento en un lugar seguro para vivir.