Se ha anunciado una gran noticia para los aficionados antes del partido amistoso internacional entre Uzbekistán y Rusia, que se celebrará el 12 de noviembre en Taskent. El defensa del Manchester City Abdukodir Khusanov no fue convocado para tratar una pequeña lesión, y la ausencia inicial del capitán Eldor Shomurodov por motivos familiares había generado preocupación. Sin embargo, la situación cambió rápidamente a mejor: el capitán del equipo nacional llegó a la capital y se unió a los entrenamientos bajo las órdenes de Fabio Cannavaro.

El pilar de Cannavaro y la moral alta

El servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán confirmó que el delantero del club turco Istanbul Başakşehir ya entrena con normalidad junto al resto del grupo. Según los expertos, la presencia de Shomurodov en el campo y en el vestuario no solo amplía las opciones tácticas del entrenador Fabio Cannavaro, sino que también refuerza la confianza mental y la cohesión del equipo antes de este partido crucial.