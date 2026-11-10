97 partidos y 47 goles: Eldor regresa — ¿Podrá Shomurodov batir su propio récord?
Se ha anunciado una gran noticia para los aficionados antes del partido amistoso internacional entre Uzbekistán y Rusia, que se celebrará el 12 de noviembre en Taskent. El defensa del Manchester City Abdukodir Khusanov no fue convocado para tratar una pequeña lesión, y la ausencia inicial del capitán Eldor Shomurodov por motivos familiares había generado preocupación. Sin embargo, la situación cambió rápidamente a mejor: el capitán del equipo nacional llegó a la capital y se unió a los entrenamientos bajo las órdenes de Fabio Cannavaro.
El pilar de Cannavaro y la moral alta
El servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán confirmó que el delantero del club turco Istanbul Başakşehir ya entrena con normalidad junto al resto del grupo. Según los expertos, la presencia de Shomurodov en el campo y en el vestuario no solo amplía las opciones tácticas del entrenador Fabio Cannavaro, sino que también refuerza la confianza mental y la cohesión del equipo antes de este partido crucial.
Además, este encuentro despierta un gran interés en la comunidad futbolística rusa. Los aficionados rusos siguen con especial atención a Eldor Shomurodov, quien brilló en las filas del Rostov, y a Abbosbek Fayzullayev, conocido por su destacada trayectoria en el CSKA.
Indicador / Factor
Situación y cifras del equipo nacional
Delantero estrella
Eldor Shomurodov (Istanbul Başakşehir, 31 años)
Estadísticas en el equipo nacional
47 goles en 97 partidos (récord histórico absoluto)
Entrenador
Fabio Cannavaro (Italia)
Baja importante
Abdukodir Khusanov (Manchester City, en proceso de recuperación)
Próximas pruebas
12 de noviembre — Rusia (Taskent), 17 de noviembre — Arabia Saudita (Doha)
Estrellas familiares para Rusia
Eldor Shomurodov (ex-Rostov) y Abbosbek Fayzullayev (ex-CSKA)
« Shomurodov no es solo una máquina de hacer goles, es el corazón mental del equipo. Su presencia aporta una intensidad y confianza totalmente distintas al ataque uzbeko frente a cualquier rival. »
Momento de batir el récord absoluto
Eldor Shomurodov consolida su estatus como máximo goleador en la historia de la selección nacional de Uzbekistán. Suma 47 goles en 97 partidos con la camiseta nacional.
Los amistosos de noviembre contra Rusia y Arabia Saudita en Doha ofrecen al experimentado delantero una excelente oportunidad para batir su récord personal y acercarse a la cifra de los 50 goles.
¿Crees que Eldor Shomurodov logrará batir su récord y marcar su gol número 50 en los partidos contra Rusia y Arabia Saudita? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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