Una italiana tiró a la basura un boleto de un millón de euros

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Una italiana tiró a la basura un boleto de un millón de euros

En Italia, una mujer estuvo a punto de quedarse sin un premio de 1 millón de euros y casi perdió esa fortuna. Creyó que su boleto no tenía premio y lo tiró accidentalmente a la basura. Sin embargo, tras varias horas de búsqueda por parte de los trabajadores de limpieza, el valioso boleto fue encontrado y devuelto a su dueña.

El incidente ocurrió en Bitonto. Cuando la mujer comprobó su boleto de lotería en una tienda, le dijeron que era «no pagable». Ella interpretó mal el mensaje y pensó que no había ganado ningún premio.

En realidad, ese mensaje aparece cuando el premio es demasiado grande para poder pagarse en una tienda común.

Al regresar a casa, la mujer contó a su familia que los números que elegía habitualmente, 2, 4, 8, 10 y 51 , le habían reportado un premio de un millón de euros. Tras informarse sobre el procedimiento de pago de la lotería, regresó de inmediato a la tienda.

Pero para entonces el boleto ya había sido tirado a la basura y retirado por un camión de recogida de residuos.

Buscaron entre la basura un boleto de un millón de euros

La mujer contactó con el servicio de limpieza y pidió ayuda. Los trabajadores localizaron el vehículo que se había llevado los residuos y lo detuvieron. Después, la basura fue trasladada a una zona especialmente habilitada, donde comenzó la búsqueda del boleto.

Según se informó, la mujer tuvo que firmar un acuerdo por escrito para cubrir los gastos adicionales derivados de la búsqueda.

Los trabajadores de limpieza durante más de un día buscaron el boleto entre los residuos. Finalmente, el boleto de lotería premiado apareció intacto.

Cuando recibió la noticia de que le habían devuelto el valioso documento, la mujer no pudo contener las lágrimas de alegría. Así, el boleto que había acabado en la basura por un simple malentendido fue encontrado y se salvó el premio de un millón de euros.

ItaliaBitonto
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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