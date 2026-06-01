Samsung lanzará por primera vez tres modelos de Galaxy Watch a la vez en 2026

Se espera que Samsung cambie su calendario de actualizaciones de relojes inteligentes presentando tres modelos de Galaxy Watch simultáneamente. Esto se reveló en el código de software de una actualización de la aplicación Wear OS. La información filtrada menciona tres dispositivos bajo los nombres en clave Fresh 9, Wise 9 y Project X2. Así lo informa Ixbt.com.

Se especula que estos dispositivos llegarán al mercado como Galaxy Watch 9, Galaxy Watch 9 Classic y la segunda generación de Galaxy Watch Ultra. Si se confirma, Samsung evitará su tradicional pausa de un año para actualizar la versión Classic. Esto significa el regreso del bisel giratorio físico que los usuarios han estado esperando con ansias.

Técnicamente, se dice que los modelos base Watch 9 y Watch 9 Classic mantendrán el procesador Exynos W1000 SoC conocido de la generación anterior. Al mismo tiempo, el modelo Watch Ultra 2 podría cambiar al nuevo chip Snapdragon Wear Elite de Qualcomm, lo que aumentaría significativamente el rendimiento del dispositivo.

Se espera que los nuevos dispositivos cuenten con una función de «raise-to-talk». Esta función permitirá activar el asistente de voz sin palabras de activación, simplemente levantando la muñeca. Según los rumores, el lanzamiento oficial está previsto para el 22 de julio, junto con los nuevos teléfonos inteligentes plegables de Samsung.