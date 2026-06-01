El ex CTO de Meta recauda 250 millones de dólares para proyectos climáticos

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El ex CTO de Meta recauda 250 millones de dólares para proyectos climáticos

Gigascale, una firma de capital riesgo fundada por el ex CTO de Meta, Mike Schroepfer, anunció el lunes el lanzamiento de un nuevo fondo de 250 millones de dólares para apoyar a los emprendedores que están "reconstruyendo la economía física". El fondo se centra en la energía, la infraestructura de la red y los minerales críticos, según informa Techcrunch.com informa.

Gigascale desafía la tendencia bajista del sector manteniendo un enfoque firme en las tecnologías climáticas (climate tech). El segundo fondo de la compañía es la continuación lógica de la estrategia de inversión que Mike Schroepfer ha seguido durante los últimos tres años. Hasta la fecha, Gigascale ha invertido en startups de renombre como Commonwealth Fusion Systems, Heron Power, Mill y Form Energy.

En los últimos años, el sector de las tecnologías climáticas se ha vinculado cada vez más a la energía y la infraestructura debido a las demandas de la IA. A medida que aumentan las necesidades de electricidad, invertir en nuevas fuentes de energía y métodos de suministro presenta grandes oportunidades. Schroepfer citó la energía solar como ejemplo de una tecnología barata y rápida que está conquistando el mercado.

La IA y los procesos de electrificación a gran escala están dificultando que las empresas se conecten a la red general. Como resultado, muchas empresas buscan crear sus propias fuentes de energía. Por ejemplo, los tiempos de espera para las turbinas de gas natural se extienden hasta principios de la década de 2030. En un entorno de escasez de energía, se espera que las startups que puedan proporcionar energía de forma más barata y flexible ganen en el mercado.

Gigascale no se limita a la generación de energía. La compañía también busca nuevas oportunidades en infraestructura de red, minerales críticos e "IA física" (physical AI). Este es un paso estratégico de Schroepfer para combinar su experiencia tecnológica con la resolución de problemas climáticos.

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Nodirbek Razzokov
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