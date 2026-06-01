La escasez de agua, identificada como un riesgo clave en los documentos de la OPI de SpaceX

SpaceX, dirigida por Elon Musk, ha realizado una modificación inesperada en su solicitud de OPI (Oferta Pública Inicial). En el documento actualizado, la empresa advierte a los inversores que la escasez de recursos hídricos necesarios para refrigerar los centros de datos podría representar un riesgo grave. Para SpaceX, la necesidad de agua es ahora tan estratégicamente importante como la electricidad, los procesadores y otros recursos críticos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Con la incorporación del proyecto de inteligencia artificial xAI, la demanda de potencia de cálculo ha aumentado drásticamente. Mientras que anteriormente SpaceX solo se preocupaba por los costes energéticos y los plazos de construcción, ahora reconoce que la escasez de agua, la sequía y la competencia por los recursos locales podrían limitar las operaciones de los centros de datos. Este problema se ha convertido en un factor decisivo a la hora de elegir la ubicación de las nuevas instalaciones.

Los cambios en el documento podrían ser el resultado de las negociaciones en curso con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). El impacto de los centros de datos en las reservas de agua locales en el contexto del cambio climático es actualmente objeto de un intenso debate mundial. SpaceX ha declarado que, si se produce escasez de agua, podría verse obligada a recurrir a tecnologías de refrigeración alternativas más costosas.

Además, SpaceX anunció que ha reservado el 5% de las acciones de la OPI para sus empleados y familiares de la dirección. También advirtió que en el futuro podrían emitirse acciones adicionales debido a una posible fusión con Tesla u otras transacciones importantes, lo que podría provocar la dilución de la participación de los accionistas actuales.