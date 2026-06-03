Reportan cortes masivos de internet móvil en San Petersburgo

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Reportan cortes masivos de internet móvil en San Petersburgo

El 3 de junio se registraron graves interrupciones en el servicio de internet móvil en San Petersburgo y el óblast de Leningrado. Los usuarios reportan problemas generalizados para acceder a servicios en línea, y el sistema de monitoreo detector404 confirmó un fuerte aumento de quejas en la región. Ixbt.com informa al respecto. noticias .

Se han observado interrupciones durante todo el día, afectando tanto a las redes móviles como a plataformas digitales específicas. Entre los servicios con más quejas, lideran VDSina (aprox. 30%) y Dyadya Vanya VPN (27%). Los usuarios de T-Mobile, T-Bank y Skynet también reportan mala calidad de conexión.

En el desglose general de problemas, los casos de 'corte total' representan el 76%. También se han registrado fallos en aplicaciones móviles (16%), sitios web (5%) y ciertos servicios especializados (2%). En algunos distritos de la ciudad y la región, los sitios web no cargan, y las aplicaciones de mensajería, servicios de navegación y mapas en línea han dejado de funcionar.

Las interrupciones son intermitentes: para algunos suscriptores, la conectividad se restaura periódicamente antes de perderse nuevamente. Cabe destacar que en 2026, el internet móvil en Rusia podría experimentar inestabilidad intermitente debido a medidas de seguridad, aunque el internet por cable continúa operando con normalidad.

InternetRusiaTecnologíaCorteConectividad Móvil
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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