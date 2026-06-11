RTX 5090 y Ryzen 9 9950X3D: Presentado el Cooler Master Cosmos Gold Limited Edition

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RTX 5090 y Ryzen 9 9950X3D: Presentado el Cooler Master Cosmos Gold Limited Edition

Cooler Master ha presentado su nuevo ordenador de sobremesa de edición limitada, el Cosmos Gold Limited Edition. Este sistema está construido sobre el potente procesador AMD Ryzen 9 9950X3D, con 16 núcleos y 32 hilos con una frecuencia turbo de hasta 5,6 GHz. Así lo informa Ixbt.com .

La potencia gráfica corre a cargo de una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5090 personalizada basada en la arquitectura Blackwell, equipada con 32 GB de memoria. La base del sistema es la placa base Asus ROG Crosshair X870E Hero, que cuenta con 64 GB de RAM DDR5 (4 x 16 GB) y un SSD PCIe Gen4 de 2 TB.

La estabilidad del sistema está garantizada por una fuente de alimentación de 2000 W con certificación 80 Plus Platinum. Se ha prestado especial atención a la refrigeración: el sistema de refrigeración líquida Cooler Master Atmos II 360, junto con dos ventiladores frontales de 200 mm y uno trasero de 120 mm, mantiene la temperatura y el ruido bajos incluso bajo carga máxima.

El chasis COSMOS Gold pesa aproximadamente 45 kg y cuenta con interfaces modernas como USB 3.2, USB-C de 20 Gbps, Wi-Fi 7 y Ethernet. El dispositivo funciona con el sistema operativo Windows 11 Home.

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Abror Shuhratov
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