GAC Toyota, una empresa conjunta entre el gigante automotriz japonés y la empresa china GAC, ha dado un paso revolucionario en la industria de los vehículos eléctricos. La compañía ha anunciado un programa de garantía ilimitada sin precedentes para las baterías de sus nuevos modelos. Se espera que esta iniciativa sea una solución definitiva a los problemas de vida útil y seguridad de la batería, que son la mayor preocupación de los propietarios de vehículos eléctricos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Bajo este nuevo programa, los propietarios de los modelos Platinum 7 (también conocido como Toyota bZ7) y Platinum 3X (Toyota bZ3X) estarán totalmente protegidos contra problemas relacionados con la batería. Según ixbt.com, el fabricante se compromete a asumir todas las consecuencias relacionadas con la combustión de la batería de tracción y a reemplazar los elementos de la batería de forma gratuita, incluso después de que expire el período de garantía estándar.

Seguridad y mantenimiento gratuito

Los representantes de GAC Toyota destacan que esta nueva política es la primera iniciativa de este tipo en la industria automotriz. Si el incendio no fue causado por factores externos (por ejemplo, la propagación de un incendio desde otro objeto), la compañía cubrirá todos los costos independientemente de las circunstancias del incidente. Esta garantía cubre no solo los defectos de fábrica, sino también los incendios resultantes de daños a la batería debido a un accidente de tráfico o daños en la parte inferior de la carrocería.

Lo más notable es que la empresa se ha comprometido a reemplazar los elementos de la batería defectuosos de forma gratuita incluso después de más de 8 años de uso del automóvil. Por lo general, muchos fabricantes detienen sus obligaciones de garantía después de 8 años o 160 mil kilómetros, pero Toyota está eliminando este límite.

Alcance del programa e incertidumbres

Este programa ha sido declarado ilimitado y se aplicará no solo a los futuros compradores, sino también a los clientes que ya han comprado los modelos mencionados anteriormente. Este paso servirá para aumentar la confianza en la marca Toyota en el mercado de vehículos eléctricos y obtener una ventaja en la competencia contra rivales como Tesla.

Sin embargo, GAC Toyota aún no ha revelado todos los detalles del nuevo programa. En particular, sigue sin estar claro qué criterios se utilizarán para reconocer la situación como cubierta por la garantía, quién realizará la experiencia y cuál será el procedimiento para determinar la causa del incendio.

En un momento en que el interés por los coches eléctricos de la marca Toyota también está creciendo en el mercado de Uzbekistán, unas condiciones de garantía de este tipo pueden influir significativamente en la elección de los consumidores. Aunque este programa actualmente concierne a los productos de la empresa conjunta en China, es muy probable que cambie los estándares de servicio para los vehículos eléctricos a escala global.