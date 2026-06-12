Los patinetes eléctricos de alquiler serán totalmente prohibidos en Bruselas

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Los patinetes eléctricos de alquiler serán totalmente prohibidos en Bruselas

A partir de 2027, la capital belga abandonará por completo los servicios de alquiler de patinetes eléctricos. Según la cadena VRT, la administración municipal ha decidido no renovar las licencias de los operadores de patinetes compartidos. La prohibición se atribuye al aumento de los accidentes de tráfico, al desorden en los espacios públicos y al uso de patinetes con fines delictivos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos oficiales, solo en 2025, 666 personas resultaron heridas en accidentes relacionados con este transporte, lo que supone un 25 por ciento más que el año anterior. Las estadísticas de la fiscalía son aún más alarmantes: el año pasado, los patinetes de alquiler se registraron como medio de transporte en 25 casos de ataques armados y tiroteos.

Cabe señalar que las restricciones solo se aplicarán a los dispositivos de alquiler. Los patinetes eléctricos personales no estarán prohibidos y, para las bicicletas, por el contrario, existen planes para seguir desarrollando la infraestructura después de 2028. Bruselas no es pionera en este sentido: ya se habían tomado medidas similares en París, Madrid y Praga.

En la capital checa, al igual que en Bélgica, hubo quejas sobre la circulación incontrolada en zonas peatonales y el hecho de que los turistas consideren los patinetes como un juguete y no como un medio de transporte. Mientras que el gobierno de Barcelona ha introducido normas estrictas de aparcamiento, los servicios de alquiler han sido prohibidos en todo el país en los Países Bajos. En Italia, los patinetes eléctricos han sido equiparados legalmente a vehículos de pleno derecho.

BruselasPatinete eléctricoTransporteProhibiciónEuropa
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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