La expansión acelerada del Universo confirmada mediante supernovas de tipo Ia

Un equipo de investigadores de la Universidad de Southampton ha reexaminado de forma independiente un estudio controvertido publicado en 2025 en los Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. El trabajo anterior sugería que, si se tiene en cuenta la edad de las poblaciones estelares, el modelo de expansión acelerada del Universo podría no ser necesario. Sin embargo, los nuevos análisis mostraron que, incluso considerando variables adicionales, incluidas las propiedades de las galaxias, los datos observacionales siguen alineándose con el modelo de aceleración. Así lo informa Ixbt.com informa .

Las supernovas de tipo Ia sirven como "candelas estándar" en cosmología. Debido a que su brillo es casi uniforme, los científicos utilizan estos objetos para medir distancias a escala cósmica. Fue basándose en estas estrellas que se demostró la expansión acelerada del Universo a finales de la década de 1990, un descubrimiento que fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 2011.

Según una visión crítica propuesta por científicos de la Universidad de Yonsei, la dependencia del brillo de las supernovas con respecto a la edad de sus galaxias anfitrionas podría simplemente simular un efecto de aceleración. Esta teoría puso en duda el concepto de energía oscura. Sin embargo, los investigadores de Southampton descubrieron que el trabajo crítico original no tuvo en cuenta todos los datos.

Los nuevos análisis mostraron que la edad de las poblaciones estelares afecta efectivamente las propiedades de las supernovas, pero este efecto no es lo suficientemente fuerte como para explicar la dinámica del Universo sin energía oscura. Después de que los investigadores recalcularan la masa de las galaxias y los entornos estelares, las conclusiones que sugerían que la expansión del Universo se estaba ralentizando no fueron confirmadas.

No obstante, los científicos subrayan que tales debates científicos son metodológicamente útiles. Estas "pruebas de estrés" ayudan a mejorar la precisión de las mediciones cosmológicas y a perfeccionar los modelos para estandarizar las supernovas. Actualmente, el consenso científico permanece inalterado: la expansión acelerada del Universo es la explicación científica más sólida.