Un tiburón gigante en las costas de Nueva York asombra a los científicos

·1.4K·Mundo
Un tiburón gigante en las costas de Nueva York asombra a los científicos

La aparición de un tiburón mako gigante cerca de las costas de Nueva York ha vuelto a captar la atención de científicos y entusiastas de la vida marina. Con una longitud de casi 12 pies (3,6 metros) de largo, este gran depredador «Sharkzilla» ha sido vinculado a informes de ataques a varios grandes animales marinos alrededor de Long Island.

Se informa que este enorme tiburón mako Montauk atacó a una ballena jorobada que nadaba cerca, dejando marcas de mordeduras de aproximadamente 2 pies en su cuerpo. También atacó a un foca gris, dejando una herida profunda de 22 pulgadas . Los ataques a atunes que pesan 400 libras en la misma zona también se atribuyen a este tiburón. Esto se dio a conocer en el Discovery Channel programa documental titulado «Sharkzilla Takes New York» .

El biólogo marino Craig O'Connellenfatizó que lesiones tan masivas podrían ser una señal importante de que los grandes tiburones mako están regresando a las costas de Nueva York en los últimos años.

En el programa se planteó otra hipótesis interesante. Según el científico, 15 mil barriles de residuos nucleares enterrados en el cañón de Hudson a finales de los años 1960 y las posteriores filtraciones radiactivas detectadas podrían haber afectado a la vida marina. Afirmó que tal impacto podría causar mutaciones genéticas y un crecimiento inusual en algunos animales.

«Si los animales están expuestos a residuos radiactivos, esto puede causar mutaciones genéticas y un crecimiento inusual. Si este depredador ha experimentado un cambio así, podría ser más rápido, más fuerte y más peligroso», dijo O'Connell.

Posteriormente, los expertos comenzaron «Sharkzilla»a localizarlo, etiquetarlo y tomar muestras de tejido para realizar pruebas de radiactividad.

El científico señaló que las costas de Nueva York fueron famosas en su día por sus tiburones mako gigantes. Más tarde, casi desaparecieron debido a la sobrepesca. Sin embargo, las observaciones actuales muestran que los grandes tiburones están regresando a esta zona.

Al finalizar las investigaciones, se aclaró la pregunta principal. Los análisis «Sharkzilla»mostraron que no había rastros de radiactividad. Los expertos destacaron que probablemente es un tiburón mako preñado y que su gran tamaño y su capacidad de caza extremadamente rápida y potente son características naturales.

Nueva YorkSharkzillaDiscovery ChannelCraig O'ConnellCañón del Hudson
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un niño de 11 años fue atacado por un caimán mientras pescabaUn niño de 11 años fue atacado por un caimán mientras pescabaHoy, 12:12Al borde de una « gran explosión » en Oriente Medio: Trump planea ataques a gran escala contra IránAl borde de una « gran explosión » en Oriente Medio: Trump planea ataques a gran escala contra IránHoy, 12:09Rescate de emergencia de 30 belugas en peligro de eutanasiaRescate de emergencia de 30 belugas en peligro de eutanasiaHoy, 12:07Sacudida de Schengen en Europa: ¿El «tsunami» en Ceuta está fracturando a Europa?Sacudida de Schengen en Europa: ¿El «tsunami» en Ceuta está fracturando a Europa?Hoy, 11:56Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costaUna criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costaHoy, 11:53Una niña de 13 años atacada por una barracuda: el mar teñido de sangreUna niña de 13 años atacada por una barracuda: el mar teñido de sangreHoy, 11:48
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital