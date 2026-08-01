Un tiburón gigante en las costas de Nueva York asombra a los científicos

La aparición de un tiburón mako gigante cerca de las costas de Nueva York ha vuelto a captar la atención de científicos y entusiastas de la vida marina. Con una longitud de casi 12 pies (3,6 metros) de largo, este gran depredador «Sharkzilla» ha sido vinculado a informes de ataques a varios grandes animales marinos alrededor de Long Island.

Se informa que este enorme tiburón mako Montauk atacó a una ballena jorobada que nadaba cerca, dejando marcas de mordeduras de aproximadamente 2 pies en su cuerpo. También atacó a un foca gris, dejando una herida profunda de 22 pulgadas . Los ataques a atunes que pesan 400 libras en la misma zona también se atribuyen a este tiburón. Esto se dio a conocer en el Discovery Channel programa documental titulado «Sharkzilla Takes New York» .

El biólogo marino Craig O'Connellenfatizó que lesiones tan masivas podrían ser una señal importante de que los grandes tiburones mako están regresando a las costas de Nueva York en los últimos años.

En el programa se planteó otra hipótesis interesante. Según el científico, 15 mil barriles de residuos nucleares enterrados en el cañón de Hudson a finales de los años 1960 y las posteriores filtraciones radiactivas detectadas podrían haber afectado a la vida marina. Afirmó que tal impacto podría causar mutaciones genéticas y un crecimiento inusual en algunos animales.

«Si los animales están expuestos a residuos radiactivos, esto puede causar mutaciones genéticas y un crecimiento inusual. Si este depredador ha experimentado un cambio así, podría ser más rápido, más fuerte y más peligroso», dijo O'Connell.

Posteriormente, los expertos comenzaron «Sharkzilla»a localizarlo, etiquetarlo y tomar muestras de tejido para realizar pruebas de radiactividad.

El científico señaló que las costas de Nueva York fueron famosas en su día por sus tiburones mako gigantes. Más tarde, casi desaparecieron debido a la sobrepesca. Sin embargo, las observaciones actuales muestran que los grandes tiburones están regresando a esta zona.

Al finalizar las investigaciones, se aclaró la pregunta principal. Los análisis «Sharkzilla»mostraron que no había rastros de radiactividad. Los expertos destacaron que probablemente es un tiburón mako preñado y que su gran tamaño y su capacidad de caza extremadamente rápida y potente son características naturales.