Amazon aumentó el presupuesto para proyectos de inteligencia artificial en un 860 por ciento

La rápida implementación de tecnologías de inteligencia artificielle plantea desafíos financieros imprevistos para las grandes corporaciones. Según informa el Financial Times, Amazon ha gastado sumas exorbitantes al utilizar herramientas de inteligencia artificial en proyectos internos, superando drásticamente el presupuesto establecido. Así lo informa Ixbt.com lo reporta.

En particular, un proyecto en el marketplace destinado a comparar automáticamente los datos de los autores con las fichas de productos costó a la empresa 1,8 millones de dólares. Para esta tarea se utilizó el modelo Claude Sonnet de Anthropic, y se descubrió que esta cifra superaba en un 860 por ciento el presupuesto inicial aprobado.

Falta de control y costos ocultos

Esta discrepancia financiera no senotó de inmediato, lo que agravó aún más la situación. Los costos excesivamente altos se descubrieron solo cinco meses después y, lo peor de todo, a pesar de haberse gastado tanto dinero, el proyecto nunca llegó a implementarse en la práctica.

Según el Financial Times, este tipo de casos no fueron una excepción única. La empresa gastó 541 000 dólares adicionales a los previstos en el desarrollo de una herramienta de auditoría financiera, y casi 134 000 dólares de más en un proyecto de inteligencia artificial enfocado en optimizar los procesos logísticos.

Crítica interna y cambio de enfoque

Los ingenieros de Amazon calificaron tales situaciones de «catastróficamente caras» durante una reunión interna a puerta cerrada. Uno de los empleados destacó especialmente que es muy difícil prever con exactitud los costos reales de los proyectos de inteligencia artificial.

Tras esto, la dirección de Amazon decidió cerrar la clasificación interna KiroRank, que incentivaba a los empleados a utilizar activamente agentes de inteligencia artificial. Ahora, la dirección de la empresa insta a sus empleados a «no utilizar la inteligencia artificial simplemente por usarla».

En las circunstancias actuales, el aumento de los costos ha obligado a la corporación a replantearse sus enfoques sobre el uso de tecnologías avanzadas. Por su parte, los representantes de Amazon declararon que la información publicada en el Financial Times se basa únicamente en casos aislados y no refleja completamente cómo la mayoría de los equipos aplican la inteligencia artificial en los procesos internos.