Encuentran siete cuerpos calcinados en una casa y la policía investiga las causas

En el sur de Ecuador, en la provincia de Cañar, los cuerpos calcinados de siete personas fueron hallados en una de las casas. Así lo informaron las autoridades del país basándose en CBS News Se señala que rige un régimen de estado de emergencia en la región debido al aumento de la violencia criminal.

Se informa que los cuerpos fueron encontrados el 28 de julio en una casa de la localidad de La Troncal. Dos de las víctimas tenían las manos y los pies atados con alambre, y fuera de la casa se descubrió un vehículo quemado. Las víctimas tienen entre 21 y 30 años. Según las hipótesis preliminares, el suceso podría estar relacionado con una disputa territorial entre grupos criminales.

Los investigadores informaron que en las paredes de la casa «Tierra de lobos» y «Lobos activos» dejaron inscripciones. Estas pintadas podrían estar relacionadas con una de las mayores bandas de narcotráfico y extorsión de Ecuador, «Los Lobos» («Los Lobos»). Este grupo fue designado como organización terrorista por Estados Unidos en septiembre de 2025.

Los expertos destacan que en los últimos años Ecuador ha pasado de ser uno de los países más seguros de Sudamérica a convertirse en el principal punto de tránsito para el contrabando de cocaína. Casi el 70 por ciento de la cocaína producida en Colombia y Perú se transporta a través de Ecuador.

Según datos oficiales, en 2025 más de 9 200 personas fueron víctimas de la violencia en el país. Al mismo tiempo, continúan las operaciones a gran escala contra el crimen organizado con el apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, como señalan las autoridades, los incidentes sangrientos relacionados con bandas criminales aún no se han detenido.