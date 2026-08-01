La pista legendaria de Winamp: el reproductor de música de nueva generación saldrá en 2027

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La pista legendaria de Winamp: el reproductor de música de nueva generación saldrá en 2027

El legendario reproductor Winamp, que alcanzó una popularidad sin precedentes a principios de los años 2000 entre los usuarios de ordenadores, regresará pronto al mercado en un formato completamente nuevo. Según los informes de ixbt.com, los autores del proyecto planean presentarlo no como un simple programa, sino como un servicio en línea moderno con funciones ampliadas. Se espera que este paso sea un movimiento estratégico importante para revivir la marca clásica en la era del streaming digital. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se anuncia que la nueva generación de Winamp Player se lanzará oficialmente en el primer semestre de 2027. Según los datos iniciales, este producto ofrecerá a los usuarios una experiencia de escucha totalmente nueva. El objetivo principal es adaptar plenamente el reproductor de música a las exigencias de la era del streaming moderno y hacerlo aún más cómodo.

Asociación estratégica con Deezer

Para llevar a cabo estos grandes planes, la empresa Winamp ha alcanzado un acuerdo de asociación estratégica con el conocido servicio Deezer. De acuerdo con el comunicado de prensa oficial, Deezer será el principal socio tecnológico para garantizar el funcionamiento estable del reproductor de música de nueva generación. Esta asociación ampliará drásticamente las capacidades técnicas del proyecto.

Según los términos de la asociación, Deezer proporcionará a Winamp su tecnología de transmisión de música en streaming, así como su vasto catálogo musical global. Como resultado, Winamp tendrá la oportunidad de lanzar un servicio de suscripción especial bajo su propia marca. Esto abrirá el camino para que los usuarios escuchen no solo sus antiguas pistas favoritas, sino también millones de nuevas composiciones de todo el mundo directamente dentro de la aplicación.

Armonía de archivos locales y modo streaming

El nuevo Winamp Player se presentará directamente como un software especial, y los nuevos servicios se integrarán por completo en su interfaz. Gracias a las soluciones técnicas, los usuarios podrán seguir utilizando el reproductor como antes, es decir, ejecutando archivos de audio locales en el dispositivo.

Al mismo tiempo, también estará disponible un modo de streaming moderno, que combina perfectamente estos dos enfoques. Según los expertos, la unión de la simplicidad del pasado y las infinitas posibilidades de Internet de hoy ayudará a la marca Winamp a recuperar a millones de antiguos fans y a atraer la atención de la generación más joven.

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Abror Shuhratov
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