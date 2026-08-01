Eficiencia de las células solares aumentada en China: el rendimiento alcanza el 29,7 %

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Eficiencia de las células solares aumentada en China: el rendimiento alcanza el 29,7 %

Científicos de la Academia China de Ciencias han desarrollado una célula solar tándem de nueva generación con una eficiencia de conversión de energía solar en electricidad del 29,71 %. Según ixbt.com, este nuevo desarrollo no solo ha alcanzado un alto rendimiento, sino que también ha ayudado a resolver el problema de la durabilidad, uno de los principales desafíos de las baterías tradicionales. Así lo informa Ixbt.com informa .

La estructura innovadora presentada por los expertos combina dos tipos diferentes de fotoelementos. La capa superior del dispositivo está hecha de perovskita, que absorbe eficazmente la parte de alta energía del espectro solar, mientras que la capa inferior funciona a base de CIGS. Esta capa convierte con éxito en electricidad la luz de menor energía que ha atravesado la capa superior.

Una solución innovadora al problema de la durabilidad

Hasta la fecha, el principal obstáculo para la producción en masa y la aplicación práctica de las baterías de perovskita ha sido su baja estabilidad. Con el tiempo, aparecen microdefectos en la estructura del material, lo que reduce la eficiencia de conversión de energía y acorta la vida útil de los elementos.

Los investigadores chinos han encontrado una solución única para resolver este problema. En la etapa de formación de los cristales de perovskita, añadieron un compuesto orgánico a base de azufre, el bis(2-piridilmetil)sulfuro. Este aditivo especial se une a los iones de plomo, reduce el número de defectos estructurales y protege el material contra la degradación bajo la luz solar.

Resultados de las pruebas y perspectivas

Las pruebas de laboratorio han confirmado plenamente la eficacia del nuevo enfoque en la práctica. Mientras que el fotoelemento superior de perovskita mostró un coeficiente de eficiencia del 22,21 %, la eficiencia general de la construcción tándem alcanzó el 29,71 %.

Asimismo, la fase de pruebas de durabilidad a largo plazo también arrojó altos resultados. Después de 2000 horas de funcionamiento continuo, la célula solar logró conservar más del 91 % de su eficiencia inicial.

Aunque esta tecnología actualmente solo está disponible en condiciones de laboratorio, los científicos creen que muestra claramente que se acerca la era de la aplicación industrial de células solares altamente eficientes y duraderas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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