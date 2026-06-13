Internet en Rusia pierde certificados: GlobalSign comienza la revocación

La autoridad de certificación japonesa GlobalSign ha iniciado el proceso de revocación de los certificados SSL emitidos anteriormente a empresas rusas. Así lo informa RBK, citando una carta enviada a los socios por Dmitry Ryzhikov, jefe de la división rusa de la empresa. Se señala que los nuevos requisitos del foro CA/Browser, que agrupa a desarrolladores de navegadores y autoridades de certificación, exigen un estricto cumplimiento de las restricciones por sanciones. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Los certificados SSL proporcionan conexiones seguras HTTPS y verifican la autenticidad de un sitio. Como resultado de su revocación, navegadores como Google Chrome, Safari y Firefox mostrarán advertencias de que el sitio no es seguro o bloquearán completamente el acceso al recurso. Los expertos creen que GlobalSign ocupaba casi el 90% del mercado de certificados extranjeros comerciales en Rusia.

El Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia recomienda a los usuarios cambiar a certificados TLS gratuitos emitidos por el Estado. Sin embargo, estos certificados locales no son reconocidos por los navegadores internacionales. Esto crea el riesgo de que la infraestructura de Internet rusa quede aislada del mundo exterior, dividiéndose en contornos internos y externos.

Los expertos destacan que el problema afecta no solo a los sitios web, sino también al software diseñado para sistemas Windows, macOS e iOS. Las aplicaciones móviles que utilizan el mecanismo de Certificate Pinning son especialmente vulnerables: una vez revocado el certificado, la comunicación entre la aplicación y el servidor puede interrumpirse por completo hasta que se publique una actualización.

Según estimaciones preliminares, se espera que este proceso afecte a entre 15.000 y 20.000 dominios de segundo nivel y a cientos de miles de subdominios asociados. Esto podría provocar graves interrupciones en el funcionamiento de muchos sistemas y servicios corporativos en el segmento ruso.