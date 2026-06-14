Restricciones impuestas a la IA de Anthropic tras una advertencia de Amazon

La administración estadounidense bajo el presidente Donald Trump ha decidido restringir el acceso a los modelos de IA más potentes de Anthropic para usuarios extranjeros. Se ha revelado que esta medida drástica fue provocada por advertencias confidenciales emitidas por Amazon. Como informa The Wall Street Journal, esta situación ha vuelto a poner sobre la mesa los problemas de seguridad y competencia en el mundo tecnológico. Esto es reportado por noticias fuente.

Según los informes, el CEO de Amazon, Andy Jassy, contactó personalmente al Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, y a otros funcionarios de alto rango. Declaró que el modelo Fable 5 desarrollado por Anthropic proporciona información altamente peligrosa que podría utilizarse para preparar ciberataques. Los expertos de Amazon lograron eludir los mecanismos de seguridad del sistema y utilizarlo para identificar vulnerabilidades en el software.

Medidas de seguridad y decisiones inesperadas

La Casa Blanca celebró una reunión especial tras esta advertencia, y los expertos en seguridad comenzaron a verificar las conclusiones de Amazon. El gobierno exigió que la dirección de Anthropic solucionara inmediatamente los defectos identificados o desactivara temporalmente el modelo. Como resultado, Donald Trump aprobó la decisión de restringir el acceso a este sistema para gobiernos, empresas y particulares extranjeros.

Un aspecto interesante de la situación es que Amazon es uno de los mayores inversores de la startup Anthropic. Además de invertir miles de millones de dólares en este proyecto, la corporación le proporciona su infraestructura en la nube y sus chips. Sin embargo, las preocupaciones de seguridad prevalecieron incluso sobre los lazos de asociación.

Anthropic, por su parte, subraya que los problemas identificados por Amazon no representan una amenaza grave. Según los representantes de la startup, los resultados mostrados por Fable 5 se basan en escenarios simples, y otros modelos de IA abiertos pueden proporcionar información similar. No obstante, para cumplir con los nuevos requisitos, la empresa ha suspendido completamente el acceso a los modelos Mythos y Fable para todos los usuarios.

Presión política y perspectivas del sector

Estas restricciones afectaron no solo a los usuarios externos, sino también a los especialistas extranjeros que trabajan en la propia Anthropic. La mayoría de los empleados de la empresa nacieron fuera de EE. UU. y ahora están privados del derecho a utilizar los últimos desarrollos que ellos mismos crearon. Esto podría causar serias dificultades en la política de recursos humanos y en el trabajo con nuevas tecnologías.

Los expertos independientes creen que el conflicto entre Anthropic y la administración Trump tiene raíces mucho más profundas. La Casa Blanca ha estado acusando a la empresa de no cooperar lo suficiente con las agencias gubernamentales en cuestiones de seguridad y de estar vinculada a representantes de la administración anterior. Además, las disputas sobre el uso de las tecnologías de Anthropic por parte de las estructuras militares de EE. UU. ya han llegado a los tribunales.

Actualmente, los modelos de Anthropic permanecen cerrados para los expertos en ciberseguridad. Se espera que esto complique el trabajo de las organizaciones de todo el mundo que buscan y corrigen errores de software. Este paso del gobierno de EE. UU. indica que el control estatal en el campo de la IA se intensificará aún más.