Lanzamiento de una nueva plataforma telecom-cloud independiente de importaciones en Rusia

·5·Tecnología
Lanzamiento de una nueva plataforma telecom-cloud independiente de importaciones en Rusia

El operador de telefonía móvil ruso T2, en colaboración con el desarrollador de software Bazis, ha implementado con éxito un sistema telecom-cloud basado en la plataforma de virtualización local Basis Dynamix. Este proyecto se considera un paso importante hacia el abandono de las tecnologías extranjeras y la garantía de la independencia de la infraestructura de red. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La nueva solución asegura actualmente el funcionamiento estable de la función PCRF (Policy and Charging Rules Function), responsable de la política tarifaria y los procesos de facturación en las redes del operador. Según ixbt.com, este proceso de transición tecnológica comenzó a mediados de 2025 e incluye la integración de la plataforma Basis Dynamix con los sistemas de almacenamiento de datos.

Optimización tecnológica y seguridad

En el marco del proyecto, los ingenieros lograron adaptar el hipervisor a la arquitectura de clúster de las funciones de red. Una de las novedades más importantes es la implementación de un nodo de protección único en lugar de módulos de seguridad distribuidos. Este enfoque permitió reducir significativamente la carga sobre la infraestructura y disminuir la necesidad de equipos de red adicionales.

Tras la salida de los proveedores de tecnología occidentales del mercado ruso, los operadores locales comenzaron a migrar gradualmente hacia sus propias soluciones para preservar el núcleo de su red. La compañía T2 centra su atención en la tolerancia a fallos y el alto rendimiento del sistema.

La implementación de la nueva plataforma ofrece las siguientes ventajas:

  • Eliminación de la dependencia de licencias y soporte técnico extranjero;
  • Gestión de la seguridad de red a través de un sistema centralizado único;
  • Optimización de costes de equipamiento y mejora de la eficiencia energética;
  • Flexibilidad total respecto a las condiciones locales y los requisitos legislativos.
Se planea ampliar el sistema para 2026. Específicamente, el operador T2 tiene como objetivo implementar esta tecnología en otros 10 centros de computación importantes. Esto permitirá escalar la función PCRF en todo el país y migrar gradualmente otros componentes básicos de la red a software local.

Este caso podría servir como campo de experiencia para otros países de la CEI. Mientras la cuestión de la soberanía tecnológica se vuelve urgente a nivel global, proyectos de tal magnitud en el sector de las telecomunicaciones marcan una nueva etapa en la garantía de la estabilidad de la red.

TelecomCloud ComputingVirtualizaciónT2Rusia
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

SpaceX entra en el top 5 de las empresas más valiosas del mundo: Amazon queda rezagadaSpaceX entra en el top 5 de las empresas más valiosas del mundo: Amazon queda rezagadaHoy, 13:51OneXPlayer X2 Mini Pro: presentado el PC portátil más potente con chip AMD Ryzen AI Max+OneXPlayer X2 Mini Pro: presentado el PC portátil más potente con chip AMD Ryzen AI Max+Hoy, 13:29Fin a los errores de IA: la startup Probably recauda 9 millones de dólaresFin a los errores de IA: la startup Probably recauda 9 millones de dólaresHoy, 13:27Commodore Callback 8020 para la desintoxicación digital: presentado smartphone sin navegadorCommodore Callback 8020 para la desintoxicación digital: presentado smartphone sin navegadorHoy, 13:25Astrobotic presenta el módulo lunar Griffin-1: detalles de la nueva misiónAstrobotic presenta el módulo lunar Griffin-1: detalles de la nueva misiónHoy, 12:56Descubierto mercado ilegal de baterías de coches eléctricos inservibles en ChinaDescubierto mercado ilegal de baterías de coches eléctricos inservibles en ChinaHoy, 12:53
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado