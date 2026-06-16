Lanzamiento de una nueva plataforma telecom-cloud independiente de importaciones en Rusia

El operador de telefonía móvil ruso T2, en colaboración con el desarrollador de software Bazis, ha implementado con éxito un sistema telecom-cloud basado en la plataforma de virtualización local Basis Dynamix. Este proyecto se considera un paso importante hacia el abandono de las tecnologías extranjeras y la garantía de la independencia de la infraestructura de red. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La nueva solución asegura actualmente el funcionamiento estable de la función PCRF (Policy and Charging Rules Function), responsable de la política tarifaria y los procesos de facturación en las redes del operador. Según ixbt.com, este proceso de transición tecnológica comenzó a mediados de 2025 e incluye la integración de la plataforma Basis Dynamix con los sistemas de almacenamiento de datos.

Optimización tecnológica y seguridad

En el marco del proyecto, los ingenieros lograron adaptar el hipervisor a la arquitectura de clúster de las funciones de red. Una de las novedades más importantes es la implementación de un nodo de protección único en lugar de módulos de seguridad distribuidos. Este enfoque permitió reducir significativamente la carga sobre la infraestructura y disminuir la necesidad de equipos de red adicionales.

Tras la salida de los proveedores de tecnología occidentales del mercado ruso, los operadores locales comenzaron a migrar gradualmente hacia sus propias soluciones para preservar el núcleo de su red. La compañía T2 centra su atención en la tolerancia a fallos y el alto rendimiento del sistema.

La implementación de la nueva plataforma ofrece las siguientes ventajas:

Eliminación de la dependencia de licencias y soporte técnico extranjero;

Gestión de la seguridad de red a través de un sistema centralizado único;

Optimización de costes de equipamiento y mejora de la eficiencia energética;

Flexibilidad total respecto a las condiciones locales y los requisitos legislativos.

Se planea ampliar el sistema para 2026. Específicamente, el operador T2 tiene como objetivo implementar esta tecnología en otros 10 centros de computación importantes. Esto permitirá escalar la función PCRF en todo el país y migrar gradualmente otros componentes básicos de la red a software local.

Este caso podría servir como campo de experiencia para otros países de la CEI. Mientras la cuestión de la soberanía tecnológica se vuelve urgente a nivel global, proyectos de tal magnitud en el sector de las telecomunicaciones marcan una nueva etapa en la garantía de la estabilidad de la red.