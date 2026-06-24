Xiaomi prepara el Redmi K90 Ultra para los entusiastas del gaming

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Xiaomi prepara el Redmi K90 Ultra para los entusiastas del gaming

El presidente de Xiaomi, Lu Weibing, ha revelado detalles importantes sobre su próxima novedad tecnológica: el smartphone Redmi K90 Ultra. Este dispositivo no será simplemente otro flagship, sino que aspira a establecer nuevos estándares en el mundo de los juegos móviles. El directivo de la compañía destacó que se han implementado diversas tecnologías innovadoras para hacer que el proceso de juego sea lo más cómodo y eficiente posible. Así lo informa Ixbt.com.

Según informa la publicación ixbt.com, una de las principales ventajas del nuevo dispositivo será su sistema de refrigeración. Se ha confirmado que el modelo Redmi K90 Ultra contará con un elemento de refrigeración activa, similar al utilizado en la versión superior Redmi K90 Max. Esto asegura que el smartphone no se sobrecaliente incluso en las sesiones de juego más intensas.

Sistema de refrigeración y características especiales

Según los ingenieros de Xiaomi, este nuevo sistema es capaz de reducir la temperatura del dispositivo hasta 10 grados en solo 100 segundos. Lo más importante es que el sistema de refrigeración activa es casi inaudible durante su funcionamiento, con un nivel de ruido que no supera los 32 dB. Esto permite al usuario sumergirse completamente en el entorno del juego.

Además, se ha implementado una tecnología especial para optimizar la conexión de red. Este sistema mejora la calidad de la señal especialmente cuando se juega sosteniendo el smartphone en posición horizontal. A menudo, cuando los usuarios sujetan el teléfono con ambas manos, las antenas quedan bloqueadas, lo que provoca un aumento del ping; el Redmi K90 Ultra soluciona este problema a nivel de software y hardware.

En cuanto a las especificaciones técnicas, el dispositivo promete cifras sorprendentes. Según datos difundidos anteriormente, el smartphone estará equipado con una batería récord de 8500 mAh. Esta fuente de energía, junto con la tecnología de carga rápida de 100 W, permitirá al usuario no depender del enchufe durante largos periodos.

La combinación de un nuevo procesador y un sistema de refrigeración activa permite que el Redmi K90 Ultra compita cómodamente con los flagships gaming más potentes del mercado. Xiaomi aspira a lograr el liderazgo en el segmento de smartphones para juegos con este modelo. Se espera que la fecha de presentación oficial y el precio se anuncien próximamente.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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