Una verdadera batalla de titanes ha tenido lugar en el mundo de la tecnología. El prestigioso High Performance Linpack (HPL) dominaba desde hace mucho tiempo el ranking de superordenadores de EE. UU. ¡Pero esta vez, el trono ha cambiado de dueño!

El nuevo LineShine chino ha sido nombrado la máquina más potente del mundo, superando a los ordenadores estadounidenses más avanzados.

Velocidad cósmica: ¿qué tan potente es LineShine?

Este nuevo «monstruo tecnológico» chino registró una velocidad de 2,198 exaflops . Esto significa que funciona El Capitan un 22 por ciento más rápido que el famoso superordenador estadounidense en segundo lugar.

El ranking de los 5 superordenadores más potentes del mundo es ahora el siguiente:

Puesto Nombre del ordenador País 1er puesto LineShine China 2do puesto El Capitan EE. UU. 3er puesto Frontier EE. UU. 4to puesto Aurora EE. UU. 5to puesto JUPITER Booster Alemania

¿Qué hay dentro? Una respuesta contundente a las restricciones internacionales

Lo más interesante es que este superordenador fue creado en un contexto de estrictas restricciones tecnológicas y sanciones impuestas a China por los países occidentales. Por lo tanto, LineShine depende totalmente de productos chinos:

Corazón: funciona basado en los procesadores locales LX2 chinos.

Sistema: bajo el control del sistema operativo Kylin desarrollado en China.

Apetito: para un funcionamiento estable, este sistema consume aproximadamente 42,2 MW de energía eléctrica.

Ubicación: Presentado en abril de este año, este centro fue desarrollado por el centro de computación en la nube de Shenzhen y se encuentra en el Centro Nacional de Supercomputación de Shenzhen (NSCS).

Según el diseñador jefe Lu Yutun, LineShine no trabaja solo para números abstractos. Sirve tanto para objetivos científicos globales (clima, medicina) como para resolver las tareas de Inteligencia Artificial (AI) más populares hoy en día.

Un paso histórico y un gran regreso

Los superordenadores chinos por primera vez desde 2017 han vuelto a ocupar el primer lugar en el ranking mundial. Esta no es una simple victoria para China, sino un gran éxito político y tecnológico.

The Wall Street Journal escribe que el Centro Nacional de Supercomputación de Shenzhen comentó este logro de la siguiente manera:

«A pesar de las restricciones tecnológicas extranjeras, este éxito es un paso histórico en la formación de un ecosistema de software y hardware independiente para la industria china de superordenadores».

En resumen, la carrera en el mundo de la tecnología ha alcanzado una nueva etapa. ¡Ahora es muy interesante ver cómo EE. UU. y Europa responderán a este «pulso» de China!