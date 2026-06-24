Aunque los dos primeros partidos del Mundial terminaron en amargas derrotas para nuestra selección (1:3 contra Colombia, 0:5 contra Portugal), hubo un brillo excepcional. El defensa de 18 años de la selección nacional de Uzbekistán Behruz Karimov ha captado plenamente la atención de analistas y scouts internacionales.

El famoso periodista deportivo y analista húngaro Bense Bochak elogió la habilidad del joven representante en sus redes sociales.

¿Qué dijo el experto húngaro?

Bense Bochak, tras seguir los partidos de nuestra selección, no ocultó su asombro ante la versatilidad y la frialdad de Behruz:

«Debo admitir que, a pesar de que Uzbekistán perdió dos veces en el Mundial, Behruz Karimov, de 18 años, me ha dejado muy impresionado. Es un jugador que puede actuar tanto como lateral derecho como en el centro jugando con tres defensas. Tiene una técnica muy fuerte, es físicamente potente, sus disparos son contundentes y es sereno en el trato con el balón».

La «prueba de fuego» contra las estrellas mundiales

Los primeros partidos del Mundial fueron una verdadera escuela de maestría para Behruz. En el campo, se enfrentó a uno de los extremos más temibles y en mejor forma del mundo, Luis Díaz (Colombia), así como a uno de los laterales izquierdos más fuertes del fútbol mundial, Nuno Mendes (Portugal). El joven de 18 años no se intimidó ante estos gigantes y cumplió su tarea con gran dignidad.

Estadísticas cósmicas de Karimov en los dos primeros partidos:

Recuperaciones de balón: 15 veces;

Duelos terrestres: participó en 34 situaciones;

Regates exitosos: 6 veces (¡en este indicador registró el resultado más alto entre los futbolistas uzbekos en ambos partidos!).

Un superdisparo que hizo vibrar el travesaño

En el Mundial, Karimov se convirtió en una figura insustituible de la selección de Uzbekistán en ambos encuentros:

En el duelo contra Colombia: Jugó los 90 minutos completos y quedó grabado en la memoria de todos con un superdisparo brutal que golpeó el travesaño rival. En el duelo contra Portugal: Los entrenadores lo sustituyeron solo cuando faltaba poco para que terminara el partido, en el minuto 89.

Un nuevo objetivo en el mercado de fichajes

Según Bense Bochak, Behruz Karimov es un jugador con un perfil muy raro e interesante. Es seguro que pronto muchos clubes extranjeros intentarán ficharlo. Lo más importante es que actualmente puede ser adquirido por una suma relativamente baja, lo que representa un verdadero «regalo» para los clubes europeos.

Aunque nuestro equipo pasa por días difíciles, que jóvenes talentos como Behruz jueguen sin miedo en el gran escenario aumenta nuestra confianza en el futuro del fútbol uzbeko. ¡Bravo, Behruz! ¡Mucha suerte en los próximos partidos!