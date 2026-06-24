Cosmódromos de EE. UU. al borde de la crisis: el número de cohetes supera la capacidad de infraestructura

Los centros espaciales más grandes de Estados Unidos podrían quedar bajo una carga crítica para finales de la década. Según un nuevo informe de la oficina del inspector general de la NASA, el aumento drástico en el número de cohetes lanzados al espacio está limitando las capacidades de la infraestructura actual. Esta situación corre el riesgo de obstaculizar la ejecución de programas espaciales tanto públicos como privados. Así lo informa Ixbt.com.

El documento destaca que el Centro Espacial Kennedy (KSC) en Florida y la Instalación de Vuelo de Wallops (Wallops Flight Facility) en Virginia han comenzado a quedar rezagados frente al ritmo de desarrollo actual. Según las previsiones de los expertos de la NASA, el cosmódromo de Wallops alcanzará su capacidad máxima en 2028, y el centro Kennedy en 2029. Esto implicaría colas y retrasos en la planificación de los vuelos espaciales.

El número de vuelos se multiplicará por más de dos

Si observamos las cifras, se espera que el número de vuelos atendidos por el Centro Espacial Kennedy pase de 109 en 2025 a 268 para 2030. En el complejo de Wallops, se prevé que el número de vuelos anuales aumente de 17 a 44 en el mismo periodo. Tal ritmo de crecimiento generará una presión sin precedentes sobre las instalaciones técnicas y el personal de servicio.

La carga principal recae no solo en los pedidos estatales, sino también en el sector privado. Por ejemplo, la empresa Blue Origin de Jeff Bezos planea lanzar el cohete New Glenn más de 50 veces al año para 2030. Después de 2035, el objetivo es elevar esta cifra hasta los 120 lanzamientos anuales. Planes tan masivos superan ampliamente las capacidades de las plataformas de lanzamiento actuales.

Preocupaciones de los líderes de la industria

Según datos de ixbt.com, no solo la NASA, sino también empresas líderes como SpaceX y United Launch Alliance han advertido en varias ocasiones que la infraestructura espacial de EE. UU. no está preparada para un crecimiento tan rápido. Mientras la tecnología de cohetes avanza velozmente, el hecho de que las plataformas de lanzamiento y los sistemas de soporte terrestre permanezcan al nivel técnico del siglo pasado preocupa a los expertos del sector.

El informe de la NASA señala varias vías para salir de la crisis. Según los expertos de la agencia, es necesario tomar las siguientes medidas para corregir la situación:

Modernización a gran escala de los cosmódromos actuales;

Construcción de nuevas plataformas de lanzamiento y ampliación de las existentes;

Inversión en el desarrollo de infraestructura en colaboración con empresas privadas.

Si estas medidas no se toman a tiempo, el liderazgo mundial de EE. UU. en la exploración espacial y los vuelos comerciales podría verse comprometido. En un momento en que la carrera espacial ha entrado en una nueva fase, la infraestructura terrestre se está convirtiendo en el eslabón más débil.