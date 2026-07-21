Lenovo presenta el Lecoo Pro14, un portátil potente y asequible: Oculink y 32 GB de RAM

Lenovo ha decidido establecer un nuevo estándar en el mercado tecnológico en cuanto a relación calidad-precio. El nuevo modelo Lecoo Pro14 de la compañía está llamando la atención por ofrecer un alto rendimiento y capacidades de expansión en un chasis compacto. Este dispositivo está diseñado no solo para tareas cotidianas, sino también para trabajos profesionales y juegos. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Según ixbt.com, la característica principal del nuevo portátil es que está equipado con puertos Oculink y USB4, que permiten conectar tarjetas gráficas externas. Por lo general, estas interfaces solo se encontraban en portátiles premium costosos, pero Lenovo ha integrado esta funcionalidad en un dispositivo asequible de unos 680 dólares.

Especificaciones técnicas y rendimiento

El Lecoo Pro14 también es generoso en cuanto a hardware. El dispositivo cuenta con un procesador Ryzen 7 H 255 (en realidad un Ryzen 7 8745H renombrado). Para garantizar una ejecución rápida de programas modernos y multitarea, el portátil viene con 32 GB de RAM y un SSD de 1 TB. En un momento en que los precios de la memoria están subiendo, tal capacidad de RAM es un fenómeno único para este segmento de precios.

No se han hecho concesiones en cuanto a la pantalla. El portátil está equipado con una pantalla de 14 pulgadas, resolución de 1800p y una tasa de refresco de 120 Hz. Su brillo de 400 cd/m² garantiza una imagen nítida en diversas condiciones de iluminación, lo que proporciona comodidad adicional para diseñadores gráficos y creadores de contenido.

Portabilidad y eficiencia energética

El dispositivo pesa solo 1,5 kg y tiene un grosor de 17,9 mm. A pesar de ello, los ingenieros han logrado incluir una batería de 80 Wh de gran capacidad, lo que garantiza una larga duración de uso con una sola carga. El dispositivo también es compatible con tecnología de carga rápida.

La conectividad es amplia: el portátil cuenta con tres puertos USB 3.2, HDMI, USB4, USB-C 3 e incluso un puerto de red RJ45. Para la seguridad, se ha incluido un lector de huellas dactilares. Aunque este portátil está destinado actualmente al mercado interno, se espera que sus características intensifiquen significativamente la competencia en el mercado global.