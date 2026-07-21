El volumen publicitario en la mensajería Max creció más de 1300 veces en un año

El segmento de canales públicos de la mensajería Max ha mostrado tasas de crecimiento sin precedentes durante su primer año de funcionamiento. Según datos del servicio de análisis MaxStat reportados por la agencia TASS, el número de publicaciones publicitarias en la plataforma se ha multiplicado por más de 1300 en solo un año. Este indicador confirma que la mensajería se está convirtiendo no solo en una herramienta de comunicación, sino también en un espacio importante para los negocios y el marketing. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los análisis, a mediados de julio de 2026, se registraron más de 327,3 mil publicaciones publicitarias con identificador obligatorio en la red Max. A modo de comparación, a finales de septiembre de 2025, el número de tales publicaciones era de solo 245. Solo en la primera quincena de julio de este año, los usuarios publicaron 31,3 mil nuevos mensajes publicitarios.

Expansión del ecosistema de canales públicos

Junto con el volumen publicitario, el ecosistema de canales públicos dentro de la mensajería también se está expandiendo rápidamente. En menos de un año, el número de canales aumentó 45 veces, pasando de 6,7 mil a 301,8 mil. Este crecimiento demuestra el creciente interés de los usuarios por crear y popularizar contenido.

El alcance de la audiencia también muestra una dinámica sorprendente. El número de suscriptores a los canales públicos en la plataforma Max aumentó casi 40 veces, superando los 279 millones. El número total de mensajes publicados asciende a 47 millones, lo que es 127 veces más que en el período en que comenzaron las observaciones.

Cambios estructurales en el mercado publicitario

El mercado publicitario dentro de la plataforma ha cambiado no solo en volumen, sino también en calidad. Si en el otoño de 2025 más del 80% de las integraciones publicitarias correspondían a canales pequeños con hasta mil suscriptores, ahora su participación se ha reducido al 29%.

Hoy en día, la atención principal de los anunciantes se centra en los canales de tamaño mediano. Los canales con una audiencia de entre 1 mil y 20 mil suscriptores se han convertido en el principal motor del mercado. En un año, su participación en el volumen total de colocación publicitaria aumentó del 18% a casi el 60%. Esto significa que el segmento de blogs profesionales y medianas empresas se está consolidando en la plataforma Max.

Esta tendencia también es importante para los usuarios de Uzbekistán, ya que el marketing a través de mensajerías y el mercado de publicidad digital son uno de los sectores de más rápido crecimiento en nuestra región. Un crecimiento tan drástico en la plataforma Max podría crear un entorno competitivo serio para otras mensajerías globales y redes sociales en el futuro.