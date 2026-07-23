Rolls-Royce se prepara para probar el motor de su avión de combate de nueva generación

Se ha completado una etapa crucial en la verificación del diseño del motor destinado al avión de combate de nueva generación, en el marco del proyecto Global Combat Air Programme (GCAP), realizado en colaboración entre el Reino Unido, Italia y Japón. Estos análisis, realizados por ingenieros de Rolls-Royce, Avio Aero e IHI Corporation, acercan el proyecto a las pruebas en tierra a gran escala, informa el sitio ixbt.com. informa el sitio.

El objetivo principal de este proyecto es crear una unidad de potencia capaz no solo de proporcionar un alto empuje, sino también de generar la gran cantidad de energía eléctrica y capacidad de refrigeración necesarias para los sensores modernos y los sistemas de armas avanzados. Según los expertos, la compleja electrónica a bordo de los aviones de combate de sexta generación requiere más recursos que los motores tradicionales.

Colaboración tecnológica y enfoque digital

Durante el proceso de preparación, los ingenieros de los tres países realizaron más de 100 pruebas complejas en componentes individuales del motor. Basándose en los datos recopilados, se perfeccionó el diseño final de la unidad de potencia. Actualmente, el proceso de fabricación de ciertos componentes del motor ha comenzado en todos los países socios.

El motor demostrador en desarrollo servirá para reducir los riesgos técnicos futuros. También permitirá probar en la práctica los métodos de ingeniería, las herramientas digitales y los procesos tecnológicos que se utilizarán en la producción en serie. Se ha establecido un centro especial, el Collaboration Hub, en Reading, Reino Unido, para coordinar estos procesos.

La siguiente fase consistirá en realizar pruebas en tierra del demostrador a gran escala. Durante estas pruebas, se estudiarán en detalle la estabilidad operativa de la unidad de potencia, su potencial de generación de energía eléctrica y su capacidad para gestionar las cargas térmicas del futuro avión. Esto es crucial para el éxito general del proyecto.

Actualmente, el programa GCAP respalda cerca de 9 000 empleos en el sector aeroespacial en el Reino Unido, Italia y Japón. La implementación exitosa del proyecto no solo aumentará la potencia de la aviación militar, sino que también fortalecerá el liderazgo de los países participantes en el ámbito de las altas tecnologías.