Intel recorta personal en su división de centros de datos a pesar del crecimiento de ingresos

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Intel recorta personal en su división de centros de datos a pesar del crecimiento de ingresos

El gigante del mercado de semiconductores, Intel, está realizando nuevos recortes en una de sus divisiones más rentables, el Data Center Group. Esta unidad es responsable de la producción de procesadores de servidor Xeon y equipos para infraestructura de inteligencia artificial (AI). La dirección de la empresa justificó esta decisión como una optimización de la plantilla necesaria para el desarrollo a largo plazo del negocio. Así lo informa Ixbt.com informa .

En una declaración oficial al periódico The Oregonian, representantes de Intel confirmaron que los cambios organizativos se están llevando a cabo de acuerdo con la estrategia general de la empresa. Aunque la compañía no reveló cuántos empleados serán despedidos, enfatizó que este proceso no afectará los compromisos con los clientes ni las hojas de ruta (roadmaps) de producción de productos.

Ingresos al alza, pero competencia fuerte

Curiosamente, estos recortes se producen en un momento en que los indicadores financieros de la división de centros de datos han mejorado. Según los resultados del último trimestre, esta unidad generó 5 mil millones de dólares en ingresos, un 22% más que en el mismo periodo del año anterior. La razón principal de este crecimiento es el aumento de la demanda de procesadores Xeon, ampliamente utilizados en sistemas de inteligencia artificial.

Sin embargo, a pesar de los resultados financieros positivos, Intel aún no ha podido presentar aceleradores de AI capaces de competir con los procesadores gráficos (GPU) de NVIDIA. Esto está provocando que la empresa pierda cuota de mercado en uno de los segmentos más prometedores. Según datos de iXBT.com, este es precisamente el factor que ha obligado a la empresa a revisar sus costes.

Estrategia de reestructuración global

Estos recortes son parte de una transformación a gran escala que Intel planea completar para marzo de 2025. La empresa tiene previsto reducir su número total de empleados a aproximadamente 75 000 para finales de año. Esta estrategia tiene como objetivo reducir costes y simplificar la estructura de la empresa, siendo Lip-Bu Tan uno de los responsables de su ejecución.

En el futuro, Intel pretende centrar su atención en las siguientes prioridades:

  • Expansión de la producción basada en el proceso tecnológico Intel 18A;
  • Desarrollo del negocio de fabricación de semiconductores por contrato (foundry);
  • Aumento de las ventas de procesadores Xeon para infraestructura de inteligencia artificial.
En el mercado de Uzbekistán, los productos Intel también ocupan una posición de liderazgo entre las soluciones de servidor. Los procesadores Xeon se utilizan ampliamente en centros de datos locales y proyectos de TI gubernamentales. Por ello, los cambios estructurales globales de la empresa y su nueva línea de productos podrían influir en las futuras actualizaciones tecnológicas regionales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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