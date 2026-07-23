IBM al borde de la crisis financiera: El impacto inesperado del auge de la IA

IBM, uno de los gigantes tecnológicos más antiguos y prestigiosos del mundo, ha publicado un informe financiero inesperado y doloroso para el trimestre actual. Los ingresos de la compañía fueron significativamente inferiores a las previsiones de los analistas de Wall Street, lo que provocó una caída del 25 % en el precio de las acciones en un solo día. Esta se registró como la mayor caída diaria en la historia de IBM. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El CEO Arvind Krishna y la junta directiva, conscientes de la gravedad de la situación, se vieron obligados a advertir a los inversores con antelación. Según las cifras anunciadas, aunque IBM obtuvo unos ingresos de 17.200 millones de dólares y un beneficio neto de 2.200 millones de dólares durante el trimestre, los indicadores clave fueron mucho peores de lo que esperaban los inversores. Especialmente, la caída en la división de "infraestructura" de la empresa sorprendió a todos.

Las razones de la crisis en el negocio de los mainframes

El negocio de los mainframes (servidores de alto rendimiento), pilar de la estabilidad financiera de IBM, se redujo en un 42 %. Esta es una señal muy peligrosa para la empresa, ya que, como explicó el director financiero Jim Kavanaugh, por cada 1 dólar de hardware de mainframe vendido, la empresa genera 3 dólares adicionales a través de software. La disminución en las ventas de mainframes está afectando negativamente a todos los ingresos de la cadena.

La dirección de la empresa afirma que esta caída es un fenómeno temporal. Resulta que decenas de grandes clientes que planeaban comprar nuevos sistemas durante el trimestre cancelaron sus transacciones en el último minuto. Aunque el número de clientes pueda parecer pequeño, dado que cada sistema mainframe cuesta millones de dólares e implica contratos de mantenimiento a largo plazo, estas pérdidas han creado un enorme agujero en el presupuesto de la empresa.

Inteligencia Artificial: Tanto salvación como peligro

Curiosamente, el auge de la inteligencia artificial (AI), que ha mantenido las acciones de IBM a un nivel alto en los últimos años, ahora está golpeando su negocio tradicional. Según Arvind Krishna, los clientes están revisando sus presupuestos. En lugar de comprar nuevos mainframes, están redirigiendo sus fondos a otros tipos de hardware necesarios para los centros de datos de AI.

Debido a que el precio de los equipos para centros de datos y hardware informático ha aumentado entre un 15 % y un 30 %, las empresas se enfrentan a una elección. Muchas corporaciones prefieren invertir en los recursos necesarios para ejecutar modelos modernos de inteligencia artificial en lugar de actualizar mainframes que, aunque anticuados, funcionan de manera fiable.

Según ixbt.com, la dirección de IBM ha reducido sus previsiones de crecimiento para el cierre del año. Esto significa que las complicaciones de este trimestre fallido se sentirán durante todo el año. No obstante, la empresa rechaza los rumores de que la era de los mainframes esté llegando a su fin y expresa su confianza en que la situación se estabilizará pronto.