SpaceX a las puertas de conquistar el espacio: el cohete Starship V3 está listo para el despegue

SpaceX, la empresa fundada por Elon Musk, ha entrado en la fase final de preparación para el próximo vuelo de prueba de su nave espacial más potente, el Starship V3. En el cosmódromo de Starbase, en el sur de Texas, el enorme complejo de cohetes ha sido instalado en la plataforma de lanzamiento. Estas pruebas son cruciales para los planes de la humanidad de viajar a Marte y construir bases permanentes en la Luna. Así lo informa Ixbt.com informa .

Las nuevas fotos tomadas por Max Evans, fotógrafo del proyecto NASA Spaceflight, han despertado un gran interés en las redes sociales. Las imágenes muestran el complejo completo de Starship, compuesto por el propulsor Booster 20 y la nave Ship 40, con el atardecer de fondo. En particular, el tamaño diminuto de los empleados que trabajan en los manipuladores de la inmensa torre Mechazilla frente al cohete demuestra una vez más lo gigantesca que es esta estructura.

Según ixbt.com, los ingenieros han completado actualmente las inspecciones adicionales del propulsor Super Heavy. El cohete Starship V3 se distingue por un sistema de motor mejorado y una mayor capacidad de carga útil en comparación con sus versiones anteriores. Este 13º vuelo de prueba integrado es una oportunidad para que la empresa demuestre su estabilidad tecnológica.

Problemas técnicos y nuevo calendario

Cabe recordar que el primer intento de lanzamiento del cohete estaba previsto para el 16 de julio de este año. Sin embargo, el lanzamiento fue pospuesto debido a fallos técnicos detectados en el sistema del motor. Los especialistas de SpaceX han revisado todos los sistemas y reforzado las medidas de seguridad.

Según el nuevo calendario, se espera que la ventana de vuelo se abra a las 17:45, hora central de EE. UU. (alrededor de las 03:45 de la madrugada del 24 de julio, hora de Uzbekistán). Durante esta prueba, la nave debe salir de la atmósfera, seguir la trayectoria establecida y probar los algoritmos de reentrada y aterrizaje.

El proyecto Starship es un punto de inflexión importante no solo para SpaceX, sino para toda la industria aeroespacial mundial. Se espera que este sistema totalmente reutilizable reduzca drásticamente los costes de transporte al espacio. Los entusiastas de la astronáutica en Uzbekistán también podrán seguir este proceso histórico a través de transmisiones en vivo.