Portátil Mechrevo RTX 5090 y sus capacidades técnicas

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Portátil Mechrevo RTX 5090 y sus capacidades técnicas

Según Ixbt.com, la marca Mechrevo ha enriquecido su línea de portátiles Canglong 16 Ultra con una nueva configuración insignia de máximo rendimiento. Este dispositivo despierta un gran interés en el mundo tecnológico al estar equipado con hardware de última generación, incluyendo el procesador gráfico más potente y un CPU de alto rendimiento. Así lo informa Ixbt.com .

Como base del nuevo portátil se ha elegido el procesador AMD Ryzen 9 9955HX3D, que trabaja junto con 64 GB de memoria RAM DDR5-5600 y un SSD NVMe de 2 TB. Estas especificaciones permiten al dispositivo realizar cálculos pesados, modelado 3D y videojuegos modernos de manera impecable.

Pantalla impresionante y alta frecuencia

El diseño y las capacidades visuales del dispositivo también son notables. El portátil cuenta con un chasis de metal completo, robusto y moderno, equipado con una pantalla Mini LED de 16 pulgadas. Esta pantalla admite una alta resolución de 2560×1600 píxeles y ofrece una impresionante frecuencia de actualización de 300 Hz.

Además, la pantalla garantiza una cobertura de color DCI-P3 del 100 % con un brillo máximo de 1200 nits. Este es un aspecto crucial tanto para profesionales que trabajan con color como para entusiastas de los videojuegos.

Sistema de refrigeración y política de precios

Para proteger los componentes avanzados del sobrecalentamiento, se utiliza un potente sistema de refrigeración por aire con tres ventiladores y una interfaz para conectar un circuito de refrigeración líquida. Curiosamente, el sistema de refrigeración líquida externo se incluye en el paquete. El dispositivo cuenta con un adaptador de corriente de 420 W y una batería de 99 Wh.

Actualmente, este modelo insignia ha salido a la venta en la plataforma JD.com por 31 999 yuanes. Considerando los subsidios gubernamentales en ciertas regiones, su precio puede reducirse a 30 499 yuanes, aproximadamente 4500 dólares estadounidenses.

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Abror Shuhratov
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