Xiaomi presenta la cerradura Smart Lock 5 Max con cámara 2K y reconocimiento facial

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha presentado su nueva Xiaomi Smart Lock 5 Max , una cerradura inteligente que combina seguridad y tecnología moderna. Según ixbt.com, el dispositivo está disponible para pedidos anticipados en el mercado chino por 3529 yuanes y destaca por sus avanzadas funciones biométricas. Así lo informa Ixbt.com .

Seguridad avanzada y 12 métodos de apertura

La nueva cerradura inteligente ofrece a los usuarios 12 formas de abrir la puerta. Entre las más destacadas se encuentran la tecnología de reconocimiento facial 3D y el sistema de reconocimiento de venas de la palma. El sistema de reconocimiento facial identifica fácilmente a personas de entre 1,2 m y 2 m de altura y abre la cerradura en aproximadamente 1 segundo. La función de escaneo de venas de la palma reconoce al usuario a una distancia de 10-20 cm.

El panel exterior del dispositivo está equipado con un revestimiento antirreflejos especial y una luz LED anular. También cuenta con un modo de visión nocturna dinámica que proporciona imágenes claras incluso en condiciones de poca luz, además de una cámara 2K con un ángulo de visión ultra amplio de 192 grados.

Inteligencia artificial y autonomía de larga duración

En el interior de la puerta se ha instalado una pantalla de 5 pulgadas para monitorear lo que ocurre afuera. La tecnología de AI permite distinguir a las personas de otros objetos, detectar paquetes y alertar inmediatamente si la puerta no está bien cerrada o ante intentos de intrusión. La cerradura se integra fácilmente con otros dispositivos del ecosistema smart-home.

En cuanto a la batería, el dispositivo cuenta con dos baterías de 8000 mAh que garantizan hasta 11 meses de funcionamiento continuo. Cuando la carga cae por debajo del 10 %, la cerradura cambia automáticamente al modo de ahorro de energía, manteniendo las funciones principales de apertura durante 2,5 meses adicionales.