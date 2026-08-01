Index Ventures recauda 2 mil millones de dólares para tres nuevos fondos

El conocido fondo de capital de riesgo Index Ventures anunció la conclusión exitosa de su última ronda de financiación, recaudando un total de 2 mil millones de dólares en tres nuevos fondos. Este paso demuestra claramente la estabilidad financiera de la empresa y su alta reputación entre los inversores en un mercado de capital de riesgo altamente competitivo. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, la empresa con una historia de treinta años planea destinar los fondos recién recaudados a proyectos en varias etapas. En particular, se han asignado 400 millones de dólares para proyectos en fase seed y 900 millones de dólares para el fondo de capital de riesgo principal. Además, Index Ventures añadió otros 700 millones de dólares a su fondo de crecimiento de 1,5 mil millones de dólares establecido en 2024. Como resultado, el capital total disponible de la empresa alcanzó los 3,5 mil millones de dólares.

Inversiones exitosas y posición en el mercado

Este gran volumen de capital se consiguió después de que Index Ventures recaudara 2,3 mil millones de dólares a través de dos fondos hace dos años. A diferencia de otras empresas de capital de riesgo, Index se esfuerza por no sobredimensionar el tamaño de sus fondos. Sin embargo, la organización sigue destacando claramente en el mercado gracias a sus sólidos resultados en los últimos años.

A principios de este año, la venta de Wiz, una startup de seguridad del portafolio de Index, a Alphabet por 32 mil millones de dólares fue un gran éxito para el fondo. Como informa Reuters, Index había invertido por primera vez en Wiz en la fase seed y se convirtió en su mayor accionista externo con una participación del 12 %. Se estima que el valor de esta participación es de aproximadamente 3,8 mil millones de dólares.

Inteligencia artificial y direcciones prometedoras

Recientemente, las actividades del fondo han prestado especial atención a las tecnologías modernas, en particular a los campos de la inteligencia artificial y la robótica. Index Ventures también participó como inversor temprano en el proceso de oferta pública inicial (IPO) de Figma el año pasado.

Hoy en día, el portafolio de la empresa incluye una serie de startups tecnológicas avanzadas. Entre ellas se encuentran la empresa de robótica Physical Intelligence, la plataforma de inferencia Fireworks AI y el creador del modelo de inteligencia artificial Anthropic. Cabe destacar que Index Ventures invirtió en Anthropic cuando esta recaudó capital basándose en una valoración de 183 mil millones de dólares en septiembre del año pasado.

La expansión de la nueva base de fondos ofrece a Index Ventures la oportunidad de mantener su posición de liderazgo en el mercado de tecnologías prometedoras e inteligencia artificial, así como de apoyar los proyectos más innovadores de todo el mundo.