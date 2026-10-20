Los padres pueden seguir las calificaciones escolares de sus hijos en línea

Ahora, los padres pueden consultar de forma remota las calificaciones, los indicadores de rendimiento y la información sobre la institución educativa de sus hijos a través del portal my.gov.uz o la aplicación móvil MyGov.

Con este servicio, es posible verificar las calificaciones actuales y el promedio de cada materia del alumno. También existe la posibilidad de conocer las estadísticas de calificaciones de la clase y el nivel de rendimiento de los estudiantes.

A través del portal, también se puede obtener información sobre el nombre y la dirección de la escuela, así como el número total de profesores y alumnos en la institución educativa.

Para utilizar el servicio, debe ingresar al portal my.gov.uz o abrir la aplicación MyGov. Después, diríjase a la sección «Mening oilam» (Mi familia) en su cuenta personal y haga clic en el botón «Maktab ma’lumotlari» (Información escolar) ubicado junto a los datos de su hijo.