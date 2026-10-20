Los padres pueden seguir las calificaciones escolares de sus hijos en línea

·53·Tecnología
Los padres pueden seguir las calificaciones escolares de sus hijos en línea

Ahora, los padres pueden consultar de forma remota las calificaciones, los indicadores de rendimiento y la información sobre la institución educativa de sus hijos a través del portal my.gov.uz o la aplicación móvil MyGov.

Con este servicio, es posible verificar las calificaciones actuales y el promedio de cada materia del alumno. También existe la posibilidad de conocer las estadísticas de calificaciones de la clase y el nivel de rendimiento de los estudiantes.

A través del portal, también se puede obtener información sobre el nombre y la dirección de la escuela, así como el número total de profesores y alumnos en la institución educativa.

Para utilizar el servicio, debe ingresar al portal my.gov.uz o abrir la aplicación MyGov. Después, diríjase a la sección «Mening oilam» (Mi familia) en su cuenta personal y haga clic en el botón «Maktab ma’lumotlari» (Información escolar) ubicado junto a los datos de su hijo.

MyGovEscuelaEstudiantesPadresEducación
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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