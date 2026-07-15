Spotify abre la función de control parental a usuarios gratuitos

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Spotify abre la función de control parental a usuarios gratuitos

Spotify, la plataforma de streaming de música más grande del mundo, anunció la expansión de su función que permite a los padres gestionar las cuentas de sus hijos. A partir de ahora, esta opción estará disponible no solo para suscriptores de pago, sino también para los usuarios de la versión gratuita del servicio. Este paso se produce en un momento en que la seguridad digital y el filtrado de contenido para niños son temas de creciente relevancia global. Así lo informa Techcrunch.com comunica el informe.

Según ixbt.com, este proyecto se lanzó inicialmente a principios de 2024 como una prueba solo para suscriptores Premium. Ahora, los usuarios gratuitos en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Francia, Alemania y los Países Bajos pueden crear una "Cuenta gestionada" (Managed Account) para sus hijos. Spotify planea implementar esta función en otras regiones, incluido el mercado de Asia Central, en un futuro próximo.

Funciones de control extendidas para padres

La mayor ventaja del nuevo sistema es que las elecciones musicales de los niños no afectan los algoritmos personales de los padres. Es decir, las canciones de dibujos animados favoritas de su hijo no aparecerán en su resumen anual Spotify Wrapped ni en sus recomendaciones personales. Al mismo tiempo, los niños pueden crear sus propias listas de reproducción, guardar sus temas favoritos y recibir recomendaciones personalizadas según su edad.

Desde el punto de vista de la seguridad, Spotify ha introducido una serie de restricciones. Según la configuración estándar, en la cuenta infantil se aplican las siguientes limitaciones:

  • Todas las canciones con contenido "Explicit" (ofensivo o para adultos) se bloquean automáticamente;
  • La capacidad de ver contenido de video se desactiva;
  • Las funciones interactivas como la mensajería están limitadas.
Los padres pueden controlar completamente la cuenta de sus hijos y prohibir la escucha de ciertos artistas o canciones. Esta es una solución más conveniente que la aplicación Spotify Kids, ya que funciona dentro de la aplicación principal y ofrece mayor flexibilidad al usuario.

Procedimiento de configuración y tendencias tecnológicas

Para configurar una cuenta gestionada, los titulares de un plan familiar solo deben ir a la sección de configuración de la aplicación, hacer clic en "Add a Member" (Añadir miembro) y seleccionar la opción de añadir un oyente menor de 13 años. Después, se definen el nombre del niño y sus preferencias de contenido. Los padres tienen derecho a cambiar esta configuración en cualquier momento.

Estos cambios realizados por Spotify demuestran que las grandes empresas tecnológicas están reforzando la seguridad infantil bajo la presión de los reguladores estatales. Gigantes como Apple, Google y Microsoft también mejoran constantemente sus funciones de control parental en sus ecosistemas. Al abrir esta posibilidad a los usuarios gratuitos, Spotify busca convertir su plataforma en un entorno más familiar y seguro.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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