Nuevas posibilidades financieras para padres en Google Wallet

Google ha presentado una nueva función que permite configurar un saldo seguro para los menores de 18 años. Según ixbt.com, esta actualización ayuda a formar buenos hábitos financieros en las nuevas generaciones y ofrece a los padres una herramienta práctica para controlar los gastos de sus hijos. Esta información la recoge también Techcrunch.com.

Esta nueva función permite a los padres mantener un control total sobre los gastos de sus hijos. En particular, los adultos pueden establecer límites para los gastos diarios, consultar el historial de transacciones y elegir recibir notificaciones cada vez que se realice una compra.

Seguridad y restricciones temporales

Si el dispositivo del menor se pierde o su seguridad se ve amenazada, los padres pueden bloquear o desbloquear la cuenta de inmediato. También pueden activar la función especial «spending timeout» (pausa de gastos) para suspender temporalmente los gastos en cualquier momento.

Esta función sitúa a Google Wallet al mismo nivel que otras herramientas financieras de la competencia, especialmente el sistema Apple Cash Family. Recordemos que el servicio de Apple también permite a los padres enviar dinero a sus hijos, controlar sus gastos y gestionar la supervisión financiera.

Al mismo tiempo, el gigante tecnológico intensifica la competencia con start-ups como FamZoo y Greenlight. Estas empresas se especializan en enseñar educación financiera a los niños mediante sistemas de tarjetas de débito prepagadas.

Pagos digitales sin cuenta bancaria

Los niños pueden realizar pagos sin contacto en cualquier establecimiento que acepte Google Pay mediante smartphones con el sistema operativo Android o relojes inteligentes Wear OS. La empresa considera esta nueva función una forma de que los jóvenes gestionen sus propios fondos sin abrir una cuenta bancaria independiente.

Por ahora, esta actualización se está implementando gradualmente solo en Estados Unidos. Google aún no ha indicado cuándo ni en qué plazos lanzará esta posibilidad en otras regiones.

Esta novedad es la continuación lógica de una norma anunciada el año pasado. Según la información publicada, con el consentimiento de sus padres, los niños no solo podían realizar pagos digitales, sino también utilizar a través de Google Wallet pases compatibles, como entradas, tarjetas de biblioteca y tarjetas regalo.