Un cohete SpaceX se estrellará contra la Luna: los terrícolas podrán observar esta colisión única

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Un cohete SpaceX se estrellará contra la Luna: los terrícolas podrán observar esta colisión única

La etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX, fundada por Elon Musk, colisionará con la superficie lunar el 5 de agosto de este año. Este evento se convertirá en un momento importante no solo para los astrónomos, sino también para los entusiastas del espacio, ya que será posible observar los procesos resultantes del impacto con potentes telescopios desde la Tierra. Así lo informa Ixbt.com informa el medio.

Según la publicación ixbt.com, se espera que la colisión ocurra alrededor de las 11:35, hora de Taskent. Se estima que el fragmento del cohete caerá cerca del cráter Einstein, en la cara visible de la Luna. Esto creará condiciones favorables para que los observadores en América del Norte y del Sur registren este momento único.

Este objeto, bajo la designación 2025-010D, es parte del cohete Falcon 9 lanzado al espacio el 15 de enero de 2025. En aquel entonces, el cohete transportaba los módulos de aterrizaje Blue Ghost y Hakuto-R hacia la Luna. Tras cumplir su misión, la etapa superior permaneció en el espacio, acercándose con el tiempo a la órbita lunar, y ahora se ha confirmado su impacto contra la superficie.

Detalles de la colisión e importancia científica

Esta estructura metálica, del tamaño de un edificio de cinco pisos, impactará contra la superficie lunar a una velocidad de aproximadamente 2,43 km/s. Según los cálculos de los científicos, el impacto ocurrirá en un ángulo de 34 grados. Se espera que la colisión genere un nuevo cráter de unos 17 metros de diámetro en la superficie lunar.

Este evento no es solo un accidente fortuito, sino una fuente de datos valiosos para la ciencia. La enorme nube de polvo que se levantará durante el impacto ayudará a los expertos a estudiar la interacción de objetos artificiales con el suelo lunar (regolito). Esto será útil para desarrollar medidas de seguridad para futuras misiones lunares y la construcción de bases.

Al mismo tiempo, este suceso ha vuelto a poner sobre la mesa el problema de la basura espacial en la comunidad internacional. Debido a la creciente actividad de empresas privadas como SpaceX, el número de objetos sin control en la órbita terrestre y el espacio circundante está aumentando. Los expertos temen que el incremento de tales colisiones pueda representar un peligro para futuras naves espaciales tripuladas.

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Abror Shuhratov
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