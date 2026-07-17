Smartphones especializados para la seguridad infantil: los gigantes tecnológicos ayudan a los padres

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Smartphones especializados para la seguridad infantil: los gigantes tecnológicos ayudan a los padres

Hoy en día, la preocupación de los padres por el acceso ilimitado de sus hijos al mundo de los smartphones e Internet va en aumento. Ante los efectos negativos de las redes sociales, el ciberacoso y los contenidos inapropiados, varias empresas tecnológicas se centran en desarrollar dispositivos seguros diseñados específicamente para niños. Aunque estos smartphones parecen dispositivos modernos, su software está especialmente modificado para proteger a los niños de distracciones excesivas y factores peligrosos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Este tipo de dispositivos suelen tener pantalla táctil, cámara y capacidades de comunicación, pero no cuentan con navegadores web abiertos, aplicaciones de redes sociales ni tiendas de aplicaciones sin control. A través de una aplicación móvil dedicada, los padres pueden aprobar la lista de contactos de su hijo, seguir su ubicación en tiempo real y limitar el tiempo de pantalla. Este enfoque sirve para enseñar a los niños a utilizar la tecnología y, al mismo tiempo, protegerlos de los aspectos oscuros de Internet.

Bark Phone y monitoreo de seguridad

Una de las soluciones más populares en el mercado actual es el Bark Phone. Este dispositivo se basa en el hardware de Samsung Galaxy y está equipado con el software de monitoreo especial de la empresa Bark. La particularidad del dispositivo es que no solo limita las llamadas, sino que analiza constantemente los mensajes de texto, correos electrónicos y fotos en busca de ciberacoso, tendencias suicidas o contenido inapropiado. Si se detecta una situación sospechosa, el sistema envía inmediatamente una alerta a los padres.

Otra ventaja del modelo Bark Phone es que, a medida que el niño crece, los padres pueden desbloquear gradualmente el navegador web y otras funciones. Actualmente, el precio estándar de este dispositivo es de unos 240 dólares, y se requiere una tarifa de servicio mensual adicional. Estos dispositivos son una forma avanzada a nivel de hardware de los sistemas de «control parental» que también se están volviendo populares en el mercado.

Minimalismo y dispositivos domésticos

Algunas empresas están abandonando los smartphones complejos para ofrecer dispositivos más sencillos, capaces solo de realizar llamadas y enviar SMS. Esto protege completamente al niño de la adicción a Internet. Además, están apareciendo en el mercado teléfonos fijos diseñados solo para niños, como Tin Can y el reciente Pinwheel Home. Estos dispositivos permiten al niño comunicarse solo con sus familiares cercanos.

Según los datos de Bark, la expansión del mercado de dispositivos para niños demuestra un cambio en la actitud de los padres hacia la higiene digital. Ahora, los padres prefieren elegir herramientas que garanticen la salud mental y la seguridad de sus hijos en lugar de simplemente comprarles gadgets costosos. Se espera que, en el futuro, estos smartphones especializados se vuelvan comunes no solo en Occidente, sino también en la región de Asia Central.

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Abror Shuhratov
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