OpenAI en una nueva etapa: ChatGPT se convierte en un asistente seguro para toda la familia

OpenAI, la empresa que revolucionó el mundo de la AI, planea adaptar su bot ChatGPT no solo para usuarios individuales, sino para familias enteras. Este paso demuestra la creciente integración de la tecnología en la vida cotidiana y la intención de la empresa de ampliar su alcance. Ahora, ChatGPT aspira a ser no solo una herramienta de trabajo, sino un consejero útil para todos los miembros del hogar. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, OpenAI, con sede en San Francisco, ha abierto una convocatoria para el puesto de product manager especializado en la creación de productos para familias, padres y personas mayores. Este especialista se encargará de diseñar una experiencia digital basada en la confianza entre padres e hijos, así como de crear un entorno seguro para usuarios de todas las edades.

Los datos estadísticos muestran que la composición de los usuarios de ChatGPT está cambiando significativamente. Según los análisis de Sensor Tower, la cuota de usuarios mayores de 35 años a nivel mundial ha subido del 26 % el año pasado al 31 %. Por el contrario, la cuota de jóvenes de 18 a 24 años ha bajado del 34 % al 29 %. En Estados Unidos, uno de cada cuatro padres que usa smartphone ha utilizado los servicios de ChatGPT durante el trimestre.

Seguridad y confianza

Según los expertos, esta estrategia de OpenAI recuerda el camino recorrido por gigantes tecnológicos como Google, Apple y Meta. Sin embargo, en el caso de la AI, la responsabilidad es mucho mayor, ya que no es solo un proveedor de contenido, sino un asistente interactivo. Por ello, se requieren medidas de seguridad especiales para los productos destinados a niños y adolescentes.

Stephen Balkam, director del Family Online Safety Institute, señala que este nuevo puesto es parte de un proceso de «rediseño de seguridad» (safety by redesign). La tecnología, pensada inicialmente para adultos, se está revisando para tener en cuenta la psicología y las necesidades de los niños. Esto ayuda a minimizar los riesgos que pueden surgir al interactuar con la AI.

Estudios recientes han demostrado que los padres subestiman el nivel de uso de la AI por parte de sus hijos. Por ejemplo, mientras que el 27 % de los padres en EE. UU. cree que su hijo usa AI generativa, las encuestas realizadas a los propios niños indican una cifra del 38 %. Esta diferencia demuestra la necesidad de implementar funciones de control parental.

Cambios futuros

Se espera que las nuevas funciones familiares desarrolladas por OpenAI incluyan:

Control de contenido y filtros reforzados;

Estilo de comunicación adaptado a la edad;

Panel de control para padres;

Recordatorios al usuario de que está hablando con una AI y no con un humano.

El uso de herramientas como ChatGPT para la educación y las tareas diarias también se está volviendo popular en Uzbekistán. El enfoque de la empresa en el ámbito familiar podría abrir nuevas oportunidades para que los padres uzbekos mejoren la alfabetización digital de sus hijos de forma segura. En el futuro, parece inevitable que la AI se convierta en una parte integral de cada hogar.