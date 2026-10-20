Precios del iPhone 18 Pro y Pro Max al 20 de octubre

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Precios del iPhone 18 Pro y Pro Max al 20 de octubre

Los precios de los smartphones iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se actualizaron al 20 de octubre de 2026. El costo de los dispositivos varía según la capacidad de almacenamiento, el color de la carcasa y la configuración SIM. Algunos modelos se ofrecen a precio promocional.

E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver: 1 569 dólares

• 256 GB, Glacier: 1 579 dólares

• 256 GB, Black: 1 569 dólares

• 256 GB, Burgundy: 1 579 dólares, precio promocional

• 512 GB: 1 829 dólares

• 1 TB: 2 899 dólares

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Black: 1 749 dólares

• 256 GB, Silver: 1 749 dólares

• 256 GB, Glacier: 1 749 dólares

• 256 GB, Burgundy: 1 789 dólares

• 512 GB, Black: 2 049 dólares

• 512 GB, Silver: 2 049 dólares

• 512 GB, Glacier: 1 999 dólares

• 512 GB, Burgundy: 2 179 dólares

• 1 TB: 2 699 dólares

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver: 1 579 dólares

• 256 GB, Glacier: 1 579 dólares

• 256 GB, Black: 1 579 dólares

• 256 GB, Burgundy: 1 579 dólares

• 512 GB: 1 869 dólares

• 1 TB: 2 799 dólares

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Glacier: 1 779 dólares

• 256 GB, Black: 1 789 dólares, precio promocional

• 256 GB, Silver: 1 779 dólares

• 256 GB, Burgundy: 1 789 dólares

• 512 GB, Black: 2 139 dólares

• 512 GB, Silver: 2 139 dólares

• 512 GB, Burgundy: 2 169 dólares

• 512 GB, Glacier: 2 129 dólares

• 1 TB, Black: 2 699 dólares

• 1 TB, Burgundy: 2 899 dólares

• 1 TB, Glacier: 2 999 dólares

• 1 TB, Silver: 2 999 dólares

Los precios indicados son válidos al 20 de octubre de 2026. Los precios de los smartphones pueden variar diariamente.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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