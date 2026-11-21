¿Cuál es el precio de los iPhone 18 DUO, Pro y Pro Max?
Se han presentado los precios actuales de los smartphones de la gama Apple iPhone 18. La lista incluye los modelos iPhone DUO, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los precios varían según la capacidad de almacenamiento, el color del chasis y la configuración de la tarjeta SIM.
iPhone DUO
• 256 GB — 3099$
• 512 GB — 3599$
• 1 TB — 5499$
• 2 TB — 6299$
eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1549$
• 256 GB Glacier — 1579$
• 256 GB Black — 1599$
• 256 GB Burgundy — 1619$
• 512 GB — 1849$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1749$
• 256 GB Silver — 1729$
• 256 GB Glacier — 1749$
• 256 GB Burgundy — 1699$
• 512 GB Black — 2049$
• 512 GB Silver — 2149$
• 512 GB Glacier — 2049$
• 512 GB Burgundy — 2139$
• 1 TB — 2899$
SIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1639$
• 256 GB Glacier — 1609$
• 256 GB Black — 1699$
• 256 GB Burgundy — 1679$
• 512 GB — 1979$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1819$
• 256 GB Black — 1809$
• 256 GB Silver — 1799$
• 256 GB Burgundy — 1849$
• 512 GB Black — 2129$
• 512 GB Silver — 2099$
• 512 GB Burgundy — 2249$
• 512 GB Glacier — 2099$
• 1 TB Black — 2949$
• 1 TB Burgundy — 2899$
• 1 TB Glacier — 2999$
• 1 TB Silver — 3299$
Los precios pueden cambiar diariamente. La información presentada es válida al 21 de noviembre de 2026.
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