Los precios del iPhone 18 Pro Max han cambiado: nueva lista
• 256 GB, Silver: 1 569 dólares
• 256 GB, Glacier: 1 579 dólares
• 256 GB, Black: 1 579 dólares
• 256 GB, Burgundy: 1 579 dólares
• 512 GB: 1 869 dólares
• 1 TB: 2 799 dólares
iPhone 18 Pro Max
• 256 GB, Glacier: 1 779 dólares
• 256 GB, Black: 1 799 dólares, precio en oferta
• 256 GB, Silver: 1 779 dólares
• 256 GB, Burgundy: 1 799 dólares
• 512 GB, Black: 2 149 dólares
• 512 GB, Silver: 2 149 dólares
• 512 GB, Burgundy: 2 199 dólares
• 512 GB, Glacier: 2 139 dólares
• 1 TB, Black: 2 699 dólares
• 1 TB, Burgundy: 2 949 dólares
• 1 TB, Glacier: 2 999 dólares
• 1 TB, Silver: 2 999 dólares
Los precios indicados corresponden al 18 de octubre. Los precios de venta de los smartphones pueden cambiar diariamente.
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