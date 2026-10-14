Precios del iPhone 18 Pro y Pro Max al 14 de octubre

Al 14 de octubre de 2026, se han actualizado los precios de los smartphones iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max según las capacidades de almacenamiento y colores. Los dispositivos se ofrecen en variantes eSIM+eSIM y SIM+eSIM.

Los modelos iPhone 18 Pro de 256 GB en versión eSIM+eSIM, disponibles en colores Silver, Glacier, Black y Burgundy, se venden desde 1579 dólares. La versión Burgundy se ofrece a precio promocional.

El iPhone 18 Pro con 512 GB de almacenamiento cuesta 1849 dólares, mientras que la versión de 1 TB cuesta 2899 dólares.

iPhone 18 Pro Max El modelo de 256 GB Black está a un precio promocional de 1699 dólares. La versión Silver se ofrece a 1749 dólares, la Glacier a 1739 dólares y la Burgundy a 1789 dólares.

Con 512 GB de almacenamiento, Pro Max las versiones Black, Silver y Glacier se venden a 2019 dólares, y el modelo Burgundy a 2199 dólares. La versión de 1 TB cuesta 2699 dólares.

Para el iPhone 18 Pro en versión SIM+eSIM, el modelo de 256 GB Silver cuesta 1579 dólares, mientras que las versiones Glacier, Black y Burgundy se ofrecen a 1589 dólares. La versión de 512 GB cuesta 1889 dólares y el modelo de 1 TB 2799 dólares.

iPhone 18 Pro Max La versión de 256 GB Glacier cuesta 1849 dólares, el modelo Black está a un precio promocional de 1859 dólares, el Silver a 1799 dólares y el Burgundy a 1829 dólares.

Para el iPhone 18 Pro Max con 512 GB de almacenamiento, el modelo Black se ofrece a 2249 dólares, el Silver a 2199 dólares, el Burgundy a 2299 dólares y el Glacier a 2199 dólares.

El modelo de 1 TB iPhone 18 Pro Max en versión SIM+eSIM Black cuesta 2699 dólares. Las versiones de 1 TB en colores Burgundy, Glacier y Silver se venden cada una a 2999 dólares.

Los precios pueden variar diariamente. La información presentada es válida al 14 de octubre de 2026.