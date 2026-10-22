Problemas con las llamadas de voz a través de Telegram en Uzbekistán

En Uzbekistán, Los usuarios informan en las redes sociales sobre dificultades para realizar llamadas de voz a través de la aplicación Telegram. Según señalan, las llamadas no se conectan o se interrumpen con frecuencia durante la conversación. Algunos usuarios indican que las llamadas vuelven a funcionar tras activar un servicio VPN.

Esta situación ha generado diversas especulaciones entre los internautas. En particular, se sugiere que los problemas podrían estar destinados a fomentar el uso de las llamadas telefónicas de pago de los operadores móviles.

Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas oficiales que confirmen que las llamadas a través de Telegram estén siendo restringidas deliberadamente o que el problema esté relacionado con los intereses de los operadores móviles. La causa exacta del problema tampoco ha sido explicada completamente en fuentes abiertas.

Al mismo tiempo, también hay quejas sobre el aumento de las tarifas de telefonía móvil en el país. Ante esta situación, el Comité de Competencia está analizando si el incremento de las tarifas está justificado.

Por ahora, no se ha confirmado una relación directa entre las interrupciones en las llamadas de Telegram y el aumento de los precios de la telefonía móvil. Las declaraciones oficiales de las organizaciones pertinentes son fundamentales para determinar las causas del problema.