1 TB de internet o un «Paquete social»: Pochta Rossii se convierte en operador móvil

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1 TB de internet o un «Paquete social»: Pochta Rossii se convierte en operador móvil

Pochta Rossii ha anunciado el lanzamiento de un proyecto piloto de servicios móviles. El nuevo operador virtual, bajo la marca Pochta Rossii Mobayl, ha comenzado sus operaciones en tres regiones: los óblasts de Tver y Kaliningrado, y la República de Sajá (Yakutia). Así lo informa Ixbt.com .

La conexión a los servicios del nuevo operador está disponible en 1330 oficinas de correos de estas regiones. Actualmente se ofrecen dos planes tarifarios a los clientes. El primero está diseñado para usuarios activos de internet, incluyendo 1 TB de datos y 500 minutos de llamadas. La cuota mensual de este paquete es de 300 rublos.

El segundo plan, llamado «Paquete social», está diseñado específicamente para pensionistas y requiere un certificado correspondiente para su activación. Este paquete ofrece 200 minutos, 200 SMS, 3 GB de internet y un servicio de «Asistente virtual» que protege contra el spam y el fraude. El precio varía de 100 a 150 rublos al mes según la región.

El proyecto se ha implementado basándose en el modelo «Smart MVNO». En este esquema, Pochta Rossii presta servicios bajo su propia marca, pero utiliza los recursos de Beeline para la infraestructura técnica y la plataforma de red.

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Abror Shuhratov
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