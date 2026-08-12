Crece el mercado de dispositivos de voz portátiles basados en IA

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Crece el mercado de dispositivos de voz portátiles basados en IA

En los últimos años, los dispositivos de grabación basados en tecnologías de inteligencia artificial han evolucionado rápidamente, ofreciendo aparatos con forma de tarjeta bancaria, colgantes e incluso auriculares capaces de grabar reuniones y generar resúmenes. Como se analizó en el pódcast Equity de TechCrunch, una nueva ola de dispositivos portátiles, como los anillos inteligentes, pone ahora especial énfasis en registrar pensamientos e ideas mediante la voz. TechCrunch.com informa sobre ello.

Según ixbt.com y TechCrunch, la startup Sandbar desarrolla Stream, un discreto anillo de voz. Hasta la fecha, la empresa ha conseguido captar un total de 36 millones de dólares, de los cuales 23 millones se recaudaron en una ronda de financiación de Serie A liderada por Adjacent y Kindred Ventures.

Una nueva generación de dispositivos de voz

Durante el pódcast, Mina Faxmi, fundadora y directora ejecutiva de Sandbar, explicó por qué los dispositivos de voz anteriores tuvieron dificultades para encontrar su lugar en el mercado. En su opinión, el futuro pertenece a las tecnologías de voz, y para que un dispositivo portátil tenga éxito es fundamental mantener a la persona en el centro del proceso y darle el control total.

Mientras aparecen en el mercado asistentes de inteligencia artificial de distintas formas, el anillo Stream permite al usuario registrar sus pensamientos únicamente con la voz y sin movimientos adicionales. Se espera que esto facilite considerablemente el trabajo diario.

El interés de los inversores y las perspectivas

El éxito de esta startup demuestra que los inversores de capital riesgo tienen grandes expectativas en la combinación de inteligencia artificial y dispositivos portátiles. El aumento de la financiación ampliará las posibilidades de perfeccionar el producto y llevarlo a un mercado más amplio.

Los expertos señalan que, en el futuro, los dispositivos de inteligencia artificial basados en el control por voz podrían convertirse en una parte indispensable de nuestra vida cotidiana. Desarrollos como el anillo Stream representan un paso importante en esa dirección.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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